Pound'un bugünkü hareketleri cesaret verici değil. Çok fazla almış gibi görünüyor. Onunla ilgilenmek istemiyorum.
 
stranger :
Sterlin 5606'yı vurdu. Bu , İlya'nın seviyesiydi.

uuu, yarın sana cıvıldayacağım..

Sahip olduğum şeye sahibim, aslında sonra değil...

ve TR 5630 hakkında yazdım:

SOT için fikri olan var mı? Konuya git. Bir bot kodlamak mümkündür.

slider20007 :
7250'den Audi almaya başlardım.

Hemen audi almaya başladım. Ve beklersin)))

Bugünün en düşük seviyesinin altında durun.

 
stranger :

Vasya, ept, kimin üzerine bir somun ufaladığınız )

güvercinler üzerinde..

Cehennem, okunuzu daha yüksek takip edecek, satışlar 5680 - 5700 olacak (geçitte durakları kaldıracak...)

luche lunya otkel sat bana tam fiyatı söyle....

 
Lesorub :
Evet, şimdi, kaçtı)
 
stranger :
Evet, şimdi, kaçtı)

onunla tamam...

İbranice haberde 16.30'da soru: otkel ve nerede?

 

1190/1200 ila 1105 belki bir hafta içinde.

 

Harika, 1.10'dan, 1.11'den de sattılar, şimdi 1.12'den ....

Ve en önemlisi, her şey kârda ve çikolata, palyaçolar)))

 
stranger :

Harika, 1.10'dan, 1.11'den de sattılar, şimdi 1.12'den ....

Ve en önemlisi, her şey kârda ve çikolata, palyaçolar)))

"Uzun saçlı bir adamı dinle" demelerine şaşmamalı ve tam tersini yap
