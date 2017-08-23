FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 593
Sterlin 5606'yı vurdu. Bu , İlya'nın seviyesiydi.
uuu, yarın sana cıvıldayacağım..
Sahip olduğum şeye sahibim, aslında sonra değil...
ve TR 5630 hakkında yazdım:
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page588
SOT için fikri olan var mı? Konuya git. Bir bot kodlamak mümkündür.
https://www.mql5.com/ru/forum/62898/page10
7250'den Audi almaya başlardım.
Hemen audi almaya başladım. Ve beklersin)))
Bugünün en düşük seviyesinin altında durun.
Vasya, ept, kimin üzerine bir somun ufaladığınız )
güvercinler üzerinde..
Cehennem, okunuzu daha yüksek takip edecek, satışlar 5680 - 5700 olacak (geçitte durakları kaldıracak...)
luche lunya otkel sat bana tam fiyatı söyle....
Evet, şimdi, kaçtı)
onunla tamam...
İbranice haberde 16.30'da soru: otkel ve nerede?
1190/1200 ila 1105 belki bir hafta içinde.
Harika, 1.10'dan, 1.11'den de sattılar, şimdi 1.12'den ....
Ve en önemlisi, her şey kârda ve çikolata, palyaçolar)))
