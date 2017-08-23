FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 112

1.0904 - üst, ultra kısa vadeli hacim, daha azını ölçmek mümkün değil, bu yüzden keneleri TF'lere bölmek)))... İzliyorum...
 
Dmitry Chepik :
bu yüzden normal bir terminal indirin ve en az 5 işaretli bir çizelge yapın, en az 1 saniyelik bir çizelge))) sadece bunda çok az nokta var
 

chifazel alınmaz, chifazel verin:


 
Alexander Zagryadskiy :
Bir tiki alt tiklere bölmek istemiştim))) Eh, bu mümkün olsaydı öğretmen için iyi bir hediye olurdu)))
Doğru terminal nedir?
 
euro aldım...
 
-Aleks- :
euro aldım...
Gut, sonra alıcı hacminin büyümesini izliyorum
 
Dmitry Chepik :
Bir vızıltı olup olmadığını yakında öğreneceğiz... dün Fibo 61.8'den çok iyi sekti ve bugün direnci doğruladı...
 
Lesorub :
ataletle uçar, bir çük aşağıda...
Evet düşmeli, biraz daha düşmeli, düşmek üzere)))
 
Dmitry Chepik :
dana yahni, füme, taze dondurulmuş ....))
