FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 395
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Rena bilmiyor, Öğretmen de bilmiyor, sadece tokat atıldıklarında anlayacaklar)
evet, tahmini göstermek bile korkutucu değil. neyse, bir saatten fazla sürmeyecekler - dönecekler)
Kim, nerede?)
evet, olacak. kim nereye gidiyor - anlamayacaksın. "hamamböceği yarışı"
Anlıyorum, hepimiz biliyoruz ama söyleyecek bir şeyimiz yok, Sensei'den her gün duyduğum şey bu))) Dinlen.
sayın chtol?) 10 rakam - bu şimdikilere +1000 demet) zaten daha yüksekti, Photoshop'ta bile resim çizdim)))
Ne satmalı veya satın almalı, ne kadar? Öğretmenle birbirinize resim çizin)))
audi, kivi, pound - sat, euro ve lun bai. valla ben yazdım zaten
23 çift daha yazabilirim - nerede, ama bu zaten tam bir bitiş olacak.
sonra bilgisayarı kapat ve birkaç hafta burnunu karıştır.
İki hafta sonra, kapatırsanız şöyle bir şey görürsünüz:
Yasak nasıl kaldırılır :), size nasıl yardımcı olduğunu bilmek ilginç olacak mı? sadece gönderi bırakamazsınız, okuyun, sonra okuyun)))
audi, kivi, pound - sat, euro ve lun bai. valla ben yazdım zaten
23 çift daha yazabilirim - nerede, ama bu zaten tam bir bitiş olacak.
sonra bilgisayarı kapat ve birkaç hafta burnunu karıştır.
Nereden alınır ve nerede satılır? Veya herhangi bir yerde? tamam kolay gelsin :)
Lun kaç bai için?)
Nereden alınır ve nerede satılır? Veya herhangi bir yerde? tamam kolay gelsin :)
Lun kaç bai için?)