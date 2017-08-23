FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 878

Yeni yorum
 
vaz :
Bugün iyi, ama yeterli değil.
şişirmeye devam et, yarın ekleyecekler
 
Ishim :
Blokhasty ile birlikte şirketi görmezden gelecek! (infa sadece mikro dozlar)

Bak, lütfen, tüm liste...

Hocam SENİ Audi ve ay konusunda uyarmıştım ama sen gerçekten delisin, Ay'ı benden aldın ve bana Audi'yi sattın)

 

yine bok sattı.

Teşekkür ederim!

 
Ishim :
Blokhasty ile birlikte şirketi görmezden gelecek! (infa sadece mikro dozlar)
Müşteri pamm hesapları hakkında. Bu bir tür şaka mı? Her zaman forumun bu düzleminde kesmem.
 
vaz :
Müşteri pamm hesapları hakkında. Bu bir tür şaka mı? Her zaman forumun bu düzleminde kesmem.
Eğer)
 
vaz :
Müşteri pamm hesapları hakkında. Bu bir tür şaka mı? Her zaman forumun bu düzleminde kesmem.
 
Server Muradasilov :

Robotlar eğleniyor, bu yürütme süresi ile 0,01 / 0,01 USDCHF.m'yi 0,96190'da 3834 ms'de satıyor

Rena, emrini yerine getirme zamanın ne kadardı?


ve bakmıyorum. Sinsi bir şekilde çalışıyor... Doğru, eşitlik tarafından yönlendirilen bir çip var. Paralel olarak onsuz bir demo yapmam gerekecek. Siparişlerde aşırı yüklenme oluyor ve en kötüsü de çekme ve bekleme oluyor. Siparişler uzun zaman önce karanlıkta kapanırdı, ama şimdi eksilerde asılı duruyorlar...
 
vaz :
Müşteri pamm hesapları hakkında. Bu bir tür şaka mı? Her zaman forumun bu düzleminde kesmem.
pamm alplerinde uzun yıllar geçirdi.
 
Sanırım pound bai 15300-5330 ----- 1.56 yerine getirilmiş sayılabilir mi?
 
iIDLERr :
pamm alplerinde uzun yıllar geçirdi.
Uzun yıllar boyunca birçok pamm, ITS yılları sürebilir.
1...871872873874875876877878879880881882883884885...1996
Yeni yorum