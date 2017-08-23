FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 165

Bir tahmin yaptı. Çalıştı ... Ama bir geyiğim var (bu benim hatam) ve buradan sadece 12p aldım

 
iIDLERr :
Düşüncesi olan var mı?
 
Lesorub :
Düşüncesi olan var mı?
Evet, balık tutuyorum. Başkasının fotoğraflarından paylaştım. CD mevcut değil.
 
Lesorub :
Düşüncesi olan var mı?
 

Alexander Zagryadskiy

şimdi amers'a. sonra tekrar zyr satışı.

 
Stsuko ekranı takılı değil ((((şortlar şu anda hareket halindeyken satın alınıyor veya şortlar sabitleniyor (orada düzeltilecek bir şey olmamasına rağmen). Genel olarak ilginç bir resim)
 
Ishim :

Mum yapıyorsan buna ihtiyacım yok! kodu çözer misin (seç) - o zaman gelecekteki mum hakkında varsayımlarınız olacak - bunun kontrol edilmesi gerekecek.

Hamamböceği yarışları kapandı, sanırım girişlerde zaten 5 adet yeterli oldu - ve işte park başlıyor.

Opisalovo - her şey piyasa teorisine uygun olmalıdır (TS ile karıştırılmamalıdır). Paranın sessizliği sevdiği bir tabir vardır - bizim örneğimizde de görüldüğü gibi - mumlar. Balıkçıların gırgırla balık yakaladıklarını hayal edin (saçmalık) - gürültü yapıyorlar mı? Tabii ki değil. Balığın çekildiği mumlar göze çarpmıyor ve diğerlerinden farklı değil! - görünmezler (gizlidirler). Anormal mumları aramaya gerek yok - onlar açıkça görülüyor!

Ve Eski Olan gibi olacak - yüksek gördü ve seçeneklerin, geleceklerin ve diğer saçmalıkların analizini unuttu - şort giydi ve oturdu. )))))))) (ve bize aptal olduğumuzu söylüyor, onunla tırmanmadık)

brrrr ... yani, kodun şifresi çözülmeli mi? bunun gibi? //Forumdaki son fikirleri koda kaydırıyorum, hadi ve bu, daha ayrıntılı olarak güncel pliz

 
Lesorub :
Düşüncesi olan var mı?
İlya, yetişkin bir akımda altınla ilgileniyorum. Eğer ayaklar altında kalırsa, audunuz tersine döner ve tatlı bir rand. ve oraya %% 25-30 gidin. başarılı bir şekilde 2-3 lot satın alacaksınız ve yarım yıl boyunca benzini unutacaksınız.
 
iIDLERr :
Yetişkin bir şekilde altınla ilgileniyorum
orta vadeli bir plan var) Ben de bekliyorum. Yazık, onları vadeli işlemlerde çok fazla takas etmeyeceğim)))) 1020'ye kadar düşmesini bekliyorum ve orada iyi bir paket servis için bekleyeceğim ve atlayacağım
 
iIDLERr :
İlya, yetişkin bir akımda altınla ilgileniyorum. Eğer ayaklar altında kalırsa, audunuz tersine döner ve tatlı bir rand. ve oraya %% 25-30 gidin. 2-3 lot için başarıyla teklif vereceksiniz ve yarım yıl boyunca benzini unutacaksınız.

Sözlerin Tanrı'nın kulaklarında olurdu...

Henüz bu kadar çok para biriktirmedim

