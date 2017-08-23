FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 165
Bir tahmin yaptı. Çalıştı ... Ama bir geyiğim var (bu benim hatam) ve buradan sadece 12p aldım
Düşüncesi olan var mı?
Alexander Zagryadskiy
şimdi amers'a. sonra tekrar zyr satışı.
Mum yapıyorsan buna ihtiyacım yok! kodu çözer misin (seç) - o zaman gelecekteki mum hakkında varsayımlarınız olacak - bunun kontrol edilmesi gerekecek.
Hamamböceği yarışları kapandı, sanırım girişlerde zaten 5 adet yeterli oldu - ve işte park başlıyor.
Opisalovo - her şey piyasa teorisine uygun olmalıdır (TS ile karıştırılmamalıdır). Paranın sessizliği sevdiği bir tabir vardır - bizim örneğimizde de görüldüğü gibi - mumlar. Balıkçıların gırgırla balık yakaladıklarını hayal edin (saçmalık) - gürültü yapıyorlar mı? Tabii ki değil. Balığın çekildiği mumlar göze çarpmıyor ve diğerlerinden farklı değil! - görünmezler (gizlidirler). Anormal mumları aramaya gerek yok - onlar açıkça görülüyor!
Ve Eski Olan gibi olacak - yüksek gördü ve seçeneklerin, geleceklerin ve diğer saçmalıkların analizini unuttu - şort giydi ve oturdu. )))))))) (ve bize aptal olduğumuzu söylüyor, onunla tırmanmadık)
brrrr ... yani, kodun şifresi çözülmeli mi? bunun gibi? //Forumdaki son fikirleri koda kaydırıyorum, hadi ve bu, daha ayrıntılı olarak güncel pliz
Yetişkin bir şekilde altınla ilgileniyorum
İlya, yetişkin bir akımda altınla ilgileniyorum. Eğer ayaklar altında kalırsa, audunuz tersine döner ve tatlı bir rand. ve oraya %% 25-30 gidin. 2-3 lot için başarıyla teklif vereceksiniz ve yarım yıl boyunca benzini unutacaksınız.
Sözlerin Tanrı'nın kulaklarında olurdu...
Henüz bu kadar çok para biriktirmedim