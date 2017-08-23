FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 580

Yeni yorum
 
Garip, ay için cevap!)
 

kısa dolar harrier

bizim için takas

ve ayrıca 1.32'de satış limitleri

 
iIDLERr :
Garip, ay için cevap!)
Cevap veriyorum - kiracı değil.
 
Zogman :

kısa dolar harrier

bizim için takas

ve ayrıca 1.32'de satış limitleri

Eptit, bugünün ilk sesli mesajı))))))))))))))
 
stranger :

bak tüm strenzh beni övdü !!!!))))))))))))

 

chiff'i boğmak...


 
Yani hepiniz bir dolar almanız gerektiğini bağırdınız ...
 
Orada COT göstergelerine ihtiyaç duyanlar, bir daldalar.
 
Belki, hepsi boşa gitti ve petrol satın aldı mı?))) Ve altı ay veya bir yıl boyunca terminali unutun ...
[Silindi]  
Bir gün dolar al, ikinci kez dolar sat) forumu anlamayacaksın)))) Sonra uzun vadeli ticaretten bahsediyorlar)))
1...573574575576577578579580581582583584585586587...1996
Yeni yorum