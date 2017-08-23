FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 580
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
kısa dolar harrier
bizim için takas
ve ayrıca 1.32'de satış limitleri
Garip, ay için cevap!)
kısa dolar harrier
bizim için takas
ve ayrıca 1.32'de satış limitleri
bak tüm strenzh beni övdü !!!!))))))))))))
chiff'i boğmak...