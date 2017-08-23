FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 931

[Silindi]  
Владимир Жириновский :

Sanırım öyle)

1.1070 henüz bu döngüde olmayacak.

Nasılsa sabırsızlıkla beklemiyorum.



1.135 ile ilgili olarak - benim tarafımdan icat edilmedi. Bu seviyeye atıyorlar, üstüne atıyorlar... Hem tercihe göre hem de CD'ye göre o bölgede borç var (biraz daha düşük) ve bir Fibo borcu var. Yani bu bir zaman meselesi.

Audi yukarıyı hedefliyor. Eh, güç kazanmak ve aynı Strange - 0.735 tahminini yapmak gerekiyor. Ato ve 0.78+. Pekala, orada yürüyebilirsin.

Funtik - xs. Petrol gerçekten yukarı bakıyor gibi görünüyor. Ancak fiyatların bu "düşürücülerinden" her şey beklenebilir - orada savaşları yok ..., bu yüzden Kanada'ya acele etmemelisiniz - dün 1.333 çalıştı - uzun süre çalıştı!
[Silindi]  
Ve sessizlikaaaaaa... ve tırpanlı ölüler...

Draga, görünüşe göre dün gevşeme programını artırma konusunda hiçbir şey söylemedi, bu yüzden düzeltme rotası doğru. Bugün önemli bir haber gelmiyor
 
mmmoguschiy-new :
Ve sessizlikaaaaaa... ve tırpanlı ölüler...

Draga, görünüşe göre dün gevşeme programını artırma konusunda hiçbir şey söylemedi, bu yüzden düzeltme rotası doğru. Bugün önemli bir haber gelmiyor

12:15 00:29 DAÜ Hedef LTRO Programı

https://mfd.ru/calendar/details/?id=613

[Silindi]  
Zogman :

12:15 00:29 DAÜ Hedef LTRO Programı

https://mfd.ru/calendar/details/?id=613

sağlıklı! Sizce bu haberin bir etkisi olur mu?
 
mmmoguschiy-new :
sağlıklı! Sizce bu haberin bir etkisi olur mu?

Hey !

muhtemelen! ama öyle bir şey yok!!! zaman geçti rakam yok!

Nereye gideceğini bilmiyorum. bankalar euro'da düşüşte

http://www.forexpf.ru/

ama birileri ayaklarıyla avlanır) Ben uzunum - ne yazık ki "kalabalık" da uzun...

kivichif - satın al - takas-süper, raylar (klanı doğru anladıysam - kırmızı forumdaki başlığındaki sondan bir önceki gönderi), kanal

europound - satış - altı aylık kanalın zirvesi - ancak düşüş bir rakam olabilir

nasılsın ?

[Silindi]  
Zogman :

Hey !

muhtemelen! ama öyle bir şey yok!!! zaman geçti rakam yok!

Nereye gideceğini bilmiyorum. bankalar euro'da düşüşte

http://www.forexpf.ru/

ama birileri ayaklarıyla avlanır) Ben uzunum - ne yazık ki "kalabalık" da uzun...

kivichif - satın al - takas-süper, raylar (klanı doğru anladıysam - kırmızı forumdaki başlığındaki sondan bir önceki gönderi), kanal

europound - satış - altı aylık kanalın zirvesi - ancak düşüş bir rakam olabilir

nasılsın ?

aşağı ve aşağı, ancak önce düzeltmeniz gerekir. tüm ön koşullar var. ve kim nerede - Mui Ne

ben küçüğüm

aud düşmelerinin bilmediği ne var?
 
mmmoguschiy-new :
aşağı ve aşağı, ancak önce düzeltmeniz gerekir. tüm ön koşullar var. ve kim nerede - Mui Ne

ben küçüğüm

aud düşmelerinin bilmediği ne var?
tekerlekler kapalı)
 
new-rena :
tekerlekler kapalı)

O bir Volkswagen değil...

 
mmmoguschiy-new :
aşağı ve aşağı, ancak önce düzeltmeniz gerekir. tüm ön koşullar var. ve kim nerede duruyor - Mui Ne

ben küçüğüm

aud düşmelerinin bilmediği ne var?

IMHO (ama beni dinlememek daha iyi)

eksen çapraz euro ekseni boyunca ıslak

euro satın almak

argümanlar

1) http://www.forexpf.ru/ dün bayilerin bu ruhla yaptığı yorumlar

2) yazın olduğu gibi - hatırladın mı? çin ek => euro = fonlama para birimi - herkes ona dönmeye başladı - euro 1,17 eksenine ve kivi keskin bir şekilde aşağı

ama asıl yatırımlar Çin'deydi - yani Evru alımı Yuyan satışıydı - yaz aylarında

ve şimdi de benzer bir hikaye ama sadece euro ekseni euro-kivi ve belki euro-cad

3) gördüğümüz grafiklere göre

dolayısıyla ne olabileceğine dair sonuç - ekseni ıslatacaklar ve kivi evra büyümeyi durduracak ....

belki piyasalar dolarları ıslatmaya başlar

Eksen ve kivi üzerinde uzunum - bu yüzden beni dinlemeye değmez

Lesorub :

O bir Volkswagen değil...

kivi şefi

ve klanın gönderisi bakmadı mı?

sizce bu raylar nasıl?

