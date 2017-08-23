FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 931
Sanırım öyle)
1.1070 henüz bu döngüde olmayacak.
Nasılsa sabırsızlıkla beklemiyorum.
Audi yukarıyı hedefliyor. Eh, güç kazanmak ve aynı Strange - 0.735 tahminini yapmak gerekiyor. Ato ve 0.78+. Pekala, orada yürüyebilirsin.
Funtik - xs. Petrol gerçekten yukarı bakıyor gibi görünüyor. Ancak fiyatların bu "düşürücülerinden" her şey beklenebilir - orada savaşları yok ..., bu yüzden Kanada'ya acele etmemelisiniz - dün 1.333 çalıştı - uzun süre çalıştı!
Draga, görünüşe göre dün gevşeme programını artırma konusunda hiçbir şey söylemedi, bu yüzden düzeltme rotası doğru. Bugün önemli bir haber gelmiyor
Ve sessizlikaaaaaa... ve tırpanlı ölüler...
https://mfd.ru/calendar/details/?id=613
https://mfd.ru/calendar/details/?id=613
sağlıklı! Sizce bu haberin bir etkisi olur mu?
muhtemelen! ama öyle bir şey yok!!! zaman geçti rakam yok!
Nereye gideceğini bilmiyorum. bankalar euro'da düşüşte
http://www.forexpf.ru/
ama birileri ayaklarıyla avlanır) Ben uzunum - ne yazık ki "kalabalık" da uzun...
kivichif - satın al - takas-süper, raylar (klanı doğru anladıysam - kırmızı forumdaki başlığındaki sondan bir önceki gönderi), kanal
europound - satış - altı aylık kanalın zirvesi - ancak düşüş bir rakam olabilir
nasılsın ?
ben küçüğüm
aud düşmelerinin bilmediği ne var?
aşağı ve aşağı, ancak önce düzeltmeniz gerekir. tüm ön koşullar var. ve kim nerede - Mui Ne
ben küçüğüm
aud düşmelerinin bilmediği ne var?
tekerlekler kapalı)
O bir Volkswagen değil...
aşağı ve aşağı, ancak önce düzeltmeniz gerekir. tüm ön koşullar var. ve kim nerede duruyor - Mui Ne
ben küçüğüm
aud düşmelerinin bilmediği ne var?
IMHO (ama beni dinlememek daha iyi)
eksen çapraz euro ekseni boyunca ıslak
euro satın almak
argümanlar
1) http://www.forexpf.ru/ dün bayilerin bu ruhla yaptığı yorumlar
2) yazın olduğu gibi - hatırladın mı? çin ek => euro = fonlama para birimi - herkes ona dönmeye başladı - euro 1,17 eksenine ve kivi keskin bir şekilde aşağı
ama asıl yatırımlar Çin'deydi - yani Evru alımı Yuyan satışıydı - yaz aylarında
ve şimdi de benzer bir hikaye ama sadece euro ekseni euro-kivi ve belki euro-cad
3) gördüğümüz grafiklere göre
dolayısıyla ne olabileceğine dair sonuç - ekseni ıslatacaklar ve kivi evra büyümeyi durduracak ....
belki piyasalar dolarları ıslatmaya başlar
Eksen ve kivi üzerinde uzunum - bu yüzden beni dinlemeye değmez
O bir Volkswagen değil...
kivi şefi
ve klanın gönderisi bakmadı mı?
sizce bu raylar nasıl?