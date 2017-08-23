FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 528

azfaraon :
18'e kadar olan çubuklarda buluşmaları gerekiyor, sanırım .. aksi takdirde 23'e kadar sürecek ...

Enstrümanlarda 1.2213 var. 1.235'ten satmaya çalışacağım

USDCAD - 1.1951 - elbette komik, ama oldu)

2 programdan birini perçinledim - (daha karlı bir giriş için önceki bisikletlere geri dönmek zorunda kaldım). biri geçen yıldan, diğeri bu yıldan. Hadi izleyelim...

 
azfaraon :
Peki, neden bana para birimleriyle ilgili çizimler ya da kimin ihtiyacı var?))
tabii ki atmak
new-rena :
tabii ki atmak
Çizimler bir şekilde garip, çıkmıyor))) bu yüzden düşüncelerimi daha ayrıntılı yazmaya çalışacağımı söyleyeceğim
Öyleyse .. EUR/USD ile başlayalım .. Boşluğa ihtiyacımız var ... 1.0105 seviyesi önemli olacak ... bir boşlukla, tüm düşüş bu hafta sona erecek ve Perşembe ve Cuma sonunda çekilmeye başlayacaklar. tersine dönüşler.. Farklı bir senaryoda neredeyse ay sonuna kadar aralıkta kalacağız.. Aralık 1.1300-1.08700 .. Hafta başında 1.1300'e ve daha sonra 1.0870'e (1.0890) gidiyoruz... Hepsi gerisi hemen hemen aynı senaryoyu takip ediyor.. Aralıklar sırasıyla, para birimlerinin doğasına bağlı.. Evet ve USDJPY, ticaret yapanların çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum... Çünkü güçlü bir yükseliş bekliyorum dürtü ... Bu sadece acil durumlarda olur ...
 

Şef, güzel ve De Mark da bir ahbap. Neden daha önce okumadım ki.... İlkesine göre tetikçi... 5 dakikada hindi tokatladı... Hedef 0,9040


new-rena :

Şef, güzel ve De Mark da bir ahbap. Neden daha önce okumadım ki.... İlkesine göre bir kışkırtıcı... 5 dakikada bir hindiyi tokatladı...


Yenke'ye göre enstrümanlarda ne varsa onu çizin...
 
azfaraon :
Yenke'ye göre enstrümanlarda ne varsa onu çizin...


hedef 113.24 ama program henüz girmeme izin vermiyor ve büyük ihtimalle de vermeyecek.

 

Rena, psikoloji çiftleşmeye pek müsait değil. hesaplamalar)

Görebildiğiniz yerden, SEE anahtar kelimesi, hiçbir durumda “tahmin” kelimesini neden sevmediğimi öngörmez, ancak NEREDE, bu aynı zamanda geleceğe bakma girişimidir, bunun imkansız olduğunu ne kadar erken anlarsınız, daha iyi. Sadece çok yaklaşık.

 
stranger :

Rena, psikoloji çiftleşmeye pek müsait değil. hesaplamalar)

geçen yıl bu hesaplamalarla sadece $ yaşadım ve görünüşe göre boşuna terk ettim

Eh, unutmayın - komisyonlar, komisyonlar)))

Uzun vadeli bir sinyali kaçırıyordum. Aldım.

artık hedefler var, kar/zarar tahmini olacak. RM yapıyorum...

Rakamlarla tam ekran...

Tuma bana minnettarlığını açıkladı - muhtemelen Eureka'da 4 rakam aldı

new-rena :


Tuma bana minnettarlığını açıkladı - muhtemelen Eureka'da 4 rakam aldı

Oh, sadece kamyonlarla 4 kamyon alırdım, boşaltabilirsin)))
