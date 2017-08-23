FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 528
18'e kadar olan çubuklarda buluşmaları gerekiyor, sanırım .. aksi takdirde 23'e kadar sürecek ...
Enstrümanlarda 1.2213 var. 1.235'ten satmaya çalışacağım
USDCAD - 1.1951 - elbette komik, ama oldu)
2 programdan birini perçinledim - (daha karlı bir giriş için önceki bisikletlere geri dönmek zorunda kaldım). biri geçen yıldan, diğeri bu yıldan. Hadi izleyelim...
Peki, neden bana para birimleriyle ilgili çizimler ya da kimin ihtiyacı var?))
tabii ki atmak
Şef, güzel ve De Mark da bir ahbap. Neden daha önce okumadım ki.... İlkesine göre tetikçi... 5 dakikada hindi tokatladı... Hedef 0,9040
Yenke'ye göre enstrümanlarda ne varsa onu çizin...
hedef 113.24 ama program henüz girmeme izin vermiyor ve büyük ihtimalle de vermeyecek.
Rena, psikoloji çiftleşmeye pek müsait değil. hesaplamalar)
Görebildiğiniz yerden, SEE anahtar kelimesi, hiçbir durumda “tahmin” kelimesini neden sevmediğimi öngörmez, ancak NEREDE, bu aynı zamanda geleceğe bakma girişimidir, bunun imkansız olduğunu ne kadar erken anlarsınız, daha iyi. Sadece çok yaklaşık.
geçen yıl bu hesaplamalarla sadece $ yaşadım ve görünüşe göre boşuna terk ettim
Eh, unutmayın - komisyonlar, komisyonlar)))
Uzun vadeli bir sinyali kaçırıyordum. Aldım.
artık hedefler var, kar/zarar tahmini olacak. RM yapıyorum...
Rakamlarla tam ekran...
Tuma bana minnettarlığını açıkladı - muhtemelen Eureka'da 4 rakam aldı
