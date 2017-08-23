FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 125
30 puan daha ve göreceğiz. Geçen sefer, kışın neredeyse bütün gece bu gösteriyi izledim. Tek bir noktayı bile kaçırmadılar. Lun bu açıdan eşsiz bir figür)
ve lunya cho çok gergin - öğretmen bitirdi mi? ) Ah, eğlenceli kalemler ... Sakinleşmelisin ...
Ben bu seviyeyi cehenneme götürmekten yanayım yoksa yüksekten satan çok zeki insan var handikap herkesi doyurmaz
ve petrolün büyümesi olası değildir, ancak en azından NG
Şimdi akıllı insanlar yükseklerde satıyorlar - onları da atacaklar - bugün değilse yarın. Bu Forex, bebeğim!!!
Eski Platypus'umuzu kiralamak))))) herhangi bir pamm, izleme veya bok görmeyeceğiz, höyükte masallar olacak gibi görünüyor.
30 puan daha ve göreceğiz. Geçen sefer, kışın neredeyse bütün gece bu gösteriyi izledim. Tek bir noktayı bile kaçırmadılar. Lun bu açıdan benzersiz bir rakamdır) 1 puanlık bir farkla kene seviyesine yaklaşır ve bunun tersi vb.)
Evet, beni anlamadı. Sadece çok fazla emir verdiğimi kastetmiştim. Yahudilere göre - her şey içgüdüsel, teknoloji süper. Ve ayda - birbiri ardına, birbiri ardına. Eh, sinirler, hemen görebilirsiniz.
Daha önce akıllı insanlar vardı - Loyah'ta sattılar - attılar.
kivinin ne olduğunu kim söyleyecek?
muhtemelen m1 analiz edildi.
0.6761 fazla büyümeyecek ve orada tekrar düşebilir
Euro kısa mı?