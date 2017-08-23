FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 125

new-rena :
30 puan daha ve göreceğiz. Geçen sefer, kışın neredeyse bütün gece bu gösteriyi izledim. Tek bir noktayı bile kaçırmadılar. Lun bu açıdan eşsiz bir figür)
bugün Kanada haberleri, belki ustalaşırlar
 
new-rena :
ve lunya cho çok gergin - öğretmen bitirdi mi? ) Ah, eğlenceli kalemler ... Sakinleşmelisin ...
Eski Platypus'umuzu kiralamak))))) herhangi bir pamm, izleme veya bok görmeyeceğiz, höyükte masallar olacak gibi görünüyor.
 
donHenaro :

Ben bu seviyeyi cehenneme götürmekten yanayım yoksa yüksekten satan çok zeki insan var handikap herkesi doyurmaz

ve petrolün büyümesi olası değildir, ancak en azından NG

Daha önce akıllı insanlar vardı - Loyah'ta sattılar - attılar.

Şimdi akıllı insanlar yükseklerde satıyorlar - onları da atacaklar - bugün değilse yarın. Bu Forex, bebeğim!!!
 
Ishim :
Evet, beni anlamadı. Sadece çok fazla emir verdiğimi kastetmiştim. Yahudilere göre - her şey içgüdüsel, teknoloji süper. Ve ayda - birbiri ardına, birbiri ardına. Eh, sinirler, hemen görebilirsiniz.
 
new-rena :
Eh, bu zaten bir komisyoncu ile alay ediyor... Dün böyleydi - kelimenin tam anlamıyla bir bip sesi veya daha azı sınıra ulaşmadı ... Aslında şaşırtıcı bir şey yok - her şey her zamanki gibi! )) Kanca veya dolandırıcı olarak size para vermezler))
 
new-rena :
muhtemelen m1 analiz edildi.
 
GopFX __ :
Daha önce akıllı insanlar vardı - Loyah'ta sattılar - attılar.

özellikle Kanadalılar için bu durumla ilgiliydi, altın için de aynıydı, loy'u çıkaracaklar ve 1030'a kadar düşürecekler
 

kivinin ne olduğunu kim söyleyecek?


 
Ishim :
muhtemelen m1 analiz edildi.
Hayır, M1 seviyesinde böyle bir şey yok. Orada haftanın ekranında. 8. Yıl seviyesi, uygulamalı olarak gösterin)
 
Lesorub :
kivinin ne olduğunu kim söyleyecek?

0.6761 fazla büyümeyecek ve orada tekrar düşebilir

Euro kısa mı?

