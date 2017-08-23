FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 499

vaz :
Altınla, babosy ciddiye alınabilir.
Bir şeye takıldım. Bir yetişkin olarak satın alamam.
 
Teacher :
Tek yapman gereken... ...pahalı parfümümü koklamak. çünkü ben her zaman öndeyim
Kokla, evet, aferin, güzel, ama seninkini koklamak için para harcamayacağız, vereceğiz ve sen koklayacaksın)))
 
Teacher :
yeleğine ağlamayı unutma. belki dualarınız kabul olur

şimdi konuya. Sorun nedir? Strange'in işi batırdığını söyledi. Öyle değil mi? Savunmak

Petrosyan, ilk
Rahatla, fırsatlarımı göremezsin, git orada bir şeyler kokla.
 
iIDLERr :
Alımlarla yanıyorsun, yüz tane daha vaktin olacak)

Ama palyaçoya dokunma, o aptal, daha iyisi yok, Öğretmen geri dönecek - boynuna tekmeleyeceğiz.

 
Baştan çıkarıcı bir farem var. oyuncunun pazarı benim için değil, Strange için değil, kahretsin, taş kağıt makasla yürüyor
 
iIDLERr :
Baştan çıkarıcı bir farem var. oyuncunun pazarı benim için değil ve Strange için değil, kahretsin, taş kağıt makasla yürüyor
Yaz. Sonuç olarak, sabit bir kâr olmalı ve piyasanın hareket ettiği yerde kişisel olarak pek ilgilenmiyorum. İçinde çok az para olması ve birkaç çarpıtma olması ve buna bağlı olarak anlaşmalar olması kötü.
 
stranger :

Eşcinselliği sevmiyorum.
 
stranger :
rupiye bakın. Grivnayı takip etmiyorum. ve sonbahar değil.
 
iIDLERr :
Bir yetişkin için buna değmez. Sınır 1070, 1000.
 

Şef hala sınırın ötesine geçti, şimdi raylarda ...


