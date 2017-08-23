FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 499
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Altınla, babosy ciddiye alınabilir.
Tek yapman gereken... ...pahalı parfümümü koklamak. çünkü ben her zaman öndeyim
yeleğine ağlamayı unutma. belki dualarınız kabul olur
şimdi konuya. Sorun nedir? Strange'in işi batırdığını söyledi. Öyle değil mi? Savunmak
Petrosyan, ilk
Bir şeye takıldım. Bir yetişkin olarak satın alamam.
Alımlarla yanıyorsun, yüz tane daha vaktin olacak)
Ama palyaçoya dokunma, o aptal, daha iyisi yok, Öğretmen geri dönecek - boynuna tekmeleyeceğiz.
Baştan çıkarıcı bir farem var. oyuncunun pazarı benim için değil ve Strange için değil, kahretsin, taş kağıt makasla yürüyor
Alımlarla yanıyorsun, yüz tane daha vaktin olacak)
Ama palyaçoya dokunmayın, o aptal, daha iyisi yok, Öğretmen geri dönecek - onu boynundan atacağız.
Yaz. Sonuç olarak, sabit bir kâr olmalı ve piyasanın hareket ettiği yerde kişisel olarak pek ilgilenmiyorum. İçinde çok az para olması ve birkaç çarpıtma olması ve buna bağlı olarak anlaşmalar olması kötü.
Bir şeye takıldım. Bir yetişkin olarak satın alamam.
Şef hala sınırın ötesine geçti, şimdi raylarda ...