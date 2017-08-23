FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 787
En havalı şey ise... gerçek hayatta "başarılı demo testlerinizden" sonra her şeyin alt üst olması...
Bundan nasıl kaçınılır, birkaç yıl önce size söylendi ... ama yanlış hesapladınız)))
Evet, anladım - daha önce test edilmedi.
Evet. Haklısın...
Böylesine ciddi bir olayın başlamasından önce (evren kontrolleri) stratejiyi 14 yıl boyunca bir demo hesapta test etmek ve ancak o zaman (!!!) GERÇEK'e geçmek zorunludur. Tarih üzerinde testler iklimlendirme yapmaz. Bahsettiğim şey olmasına rağmen, sen kendin her şeyi mükemmel bir şekilde anlıyorsun.
bu yüzden onu kaldırmanız gerekiyor! gerekli olduğu kişiye kopyalayın ve yorumları silin!
İşte bu, kimse takma ad değiştirmedi ve bu gerekli)))
Neden bahsediyorsun?
Bu işe yaramayacak.
Devam etmek.
git büyücüyü trolle)))
Tamam İşim, görüyorum ki bu konuda ciddisin.
Alınmayın, burada çok seviyeli enerji Evreninden gerçekten çok uzağız.
Moskova'da, 2015'te (!) Paranın MMM fonu tarafından bile değil, bazı Tanrı Kuzi tarafından çantalarda daireden alınması iç karartıcı! Gerçekten, Forex ölümsüzdür!
Yorumlarınızdan yazılarımı siliyorsunuz! (senin için çok erken)
havuz hakkında bırakın. (hala teori kullanmıyorsun)
Tamam, bırakacağım.
Böyle.
Ve Evra otlozhka'nızı yakaladı, orası kesin, ama aşağı inmedi ... Şimdi haftanın sonunu beklemiyor musunuz?
Ve Evra otlozhka'nızı yakaladı, orası kesin, ama aşağı inmedi ... Şimdi haftanın sonunu beklemiyor musunuz?
Beni takip mi ediyorsun. (haftada 2 TP'si vardı)
Ana şey, geyik olmamasıdır ...))
Hayır, bilmiyorum. Seviyeleri okudum ve vay - çözülmemiş bir problem, haftanın sonunu istiyorum) Sadece hafıza henüz başlamadı. Görünüşe göre mantarlar aynı değil)