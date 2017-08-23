FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 223

Yeni yorum
 
new-rena :
strateji söyle ? Burada nereye gittiğim umurumda değil. ara sınav ....
kesinlikle...
 

Bugün için Audi'ye 7338 TR koyacağım...

Ay bugün satış için 2953 TP...

ve birine bir pound verdi

Geri almak için satacağım:


 
Lesorub :
kesinlikle...
Matroskin bu mevcut stratejiyi biliyor ...
 
new-rena :
Matroskin bu mevcut stratejiyi biliyor ...
ve ne yapmalı? Fyodor Amca şehirden arayacak mı?
 
Lesorub :
ve ne yapmalı? Fyodor Amca şehirden arayacak mı?

Evet, burada hışırtıyla ilgilenmiyor)

bu konuda kolay kazan, sonra sana söyleyeceğiz.

 
new-rena :
Matroskin bu mevcut stratejiyi biliyor ...
Evet, photoshop senin Matroskin'indi. bütün girişleri bir saat içinde parladı.
 
iIDLERr :
Evet, photoshop senin Matroskin'indi. bütün girişleri bir saat içinde parladı.
yanıyor, artık gösterilmiyor - Photoshop güncellendikten sonra)
 
şefin değneklerine inanmayan, yahudileri satmaz...
 
Lesorub :
şefin sopalarına inanmayan euro satmaz ...

Sonunda)))) sadece Spekülatör alımlara dönüştü. Ve bugün çok kişi sattı, bu yüzden sessiziz .... // Herkes hala uyurken sattım)))

Hiç korkutucu değil, hala düz ...

 
new-rena :

Eh, nihayet)))) sadece Spekülatör alımlara dönüştü . Ve bugün çok kişi sattı, bu yüzden sessiziz .... // Herkes hala uyurken sattım)))

Hiç korkutucu değil, hala düz ...

o kim? bugün bir alım olacak (yukarıda seslendirildi) ve oradan daha fazla satacağım ...
1...216217218219220221222223224225226227228229230...1996
Yeni yorum