FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 313

Yeni yorum
 
iIDLERr :
hakkında!
sigara içiyorlar!
 

cr. St.

bekleyen siparişler:

NZD/USD Satış Limiti 0.6650, T/P 0.6410, S/L 0.6740

USD/CAD Alış Limiti 1.2953, T/P 1.3240, S/L 1.2861

EUR/USD Satış Limiti 1.1020, T/P 1.0820, S/L 1.1080

 
stranger :
Yani yemin etmiyorum, bu yüzden şimdi audi dışında hiçbir yerden satın almıyorum? Neden bugün harrier satmıyorum da önümüzdeki hafta yapacağımı söyledim?
yakalanan rakamdan, lanet olsun. %30 eksik var.
 
iIDLERr :
bu yüzden forumda çözülemeyen bir sorumuz var: varlığınızın anlamı. Üst ve alt hakkında konuşalım. ya da hayır...
mantıklı değil. o bir filozof...
 
iIDLERr :
evet iğrenç, nafik. Jamison'dan başka bir şey yemem.
Buxien satmaya erken başladın.
 
Zogman :

Pekala, hiçbir şeyin net olmadığı açık, ancak iplik bir şekilde bir şeyi anlıyor,

https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page76

Bu cildi görüyor musun, Senseyushka?

Burası spekülatörlerin size satışlarını artırdığı yer ve siz, neşeli meleme ile bir koyun sürüsü gibi, onları geri satın alın, bunun için cezalandırılacaksınız)))))

bu, yanılmıyorsam, durumu ICA'ya göre yorumluyor.

verdiği linkten

http://www.forex-central.net/Volume-...alysis-VSA.php

beyin fırtınası yapmak istiyorum.

Gördüğünüz gibi Barclay farklı yorumluyor

ps

YouTube'da Roman Molodyashin ve diğerlerinden her şey hakkında birçok video var

https://www.youtube.com/channel/UCfactdjM0_WoGQRjFOA_QiQ

http://vsatrader.ru/

Kendinize sorsanız iyi olur - bu mum aynı türden diğerlerinden nasıl farklıdır? örneğin, onun hayu'da olması? Ve ne? daha güvenli bir şekilde uçabilir. 50 ila 50
 
stranger :
Buxien satmaya erken başladın.
Evet
 
Snoop Dogg :
mantıklı değil. o bir filozof...
Bugün Snoop Dogg gibi misiniz? Yarın kim olacağını düşündün mü? )))
 
 

Bir gece, kötü bir akşamdan kalma ile uyanan Fyodor çok susamıştı. Işığı açmadan mutfağa gitti, rafta bir şişe aradı ve içmeye başladı. İlk yudumu aldıktan sonra yanıldığını ve şişenin sandığı gibi su değil, gazyağı olduğunu anladı.

Ancak Fedor, Zen Budizmine o kadar hakim oldu ki, hataları düzeltmeme cesaretini buldu ve sakince şişeyi sonuna kadar içti.

1...306307308309310311312313314315316317318319320...1996
Yeni yorum