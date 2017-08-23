FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 77
Önerinin kendisi bir provokasyon ve hakarettir. Orada satın almadığım, Kanadalıları satmadığım için bahaneler üretmeye başlamalı mıyım? Aşağıdaki provokasyonlara cevap vermeyeceğim.
Bu arada, tahmine göre, üzerinden geçin)))))) bu muhtemelen çok akıllı ve gelişmiş VSAshnikok için)))))))))))
emilim - menzil genellikle herhangi bir hareketi memnuniyetle karşılar, geceleri fiyat durakların arkasına iletme yapar, menzil + benim için kapanır ve ben uyurum))))
(al-sat, al-sat, sat-al, üstte sat, alttan al - her zaman, alttan al, üstten sat - her zaman)
okudum ama haklısın...
Evet tabiki haklı hep uyur uyanmaz)
Uykuda ve pamm büyür)))
Sensei için... özensiz görünme... psychedelic...
izleme olana kadar sel ve trollersiniz. Tüm paket!
Lanet olsun... ve senin için normal bir video arıyordum... Denedim...
Torkunulo HIM.
Çok... Çokça sevinç...
Sensei getirdi.
Neşeli... Neşeli...
Tekrar gelir.
Gülmek ve gülmek...
O ilham aldı)))
ve yine katılıyorum kulağa mantıklı geliyor ama...
Mantığım bunun için, ama içimde bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorum, bazı piçler piyasayı manipüle ediyor
belli ki oraya buraya çekiliyorlar ve hatta başlangıçta, bir para birimi yarın bir başkası da - sanki her gün bir balık tutacak güçleri varmış gibi,
ve haberler - bu nihayet ah - likidite bir rakamla ortaya çıkıyor - neden 2 rakamla olmasın? - kim karar veriyor - hızlı akıllı biri bilgilendirdi...
ve güç genellikle doğru tahminler verir - bu, bir şeyi anladığı anlamına gelir
Piyasayı kim hareket ettirir, burada bir şey temiz değil demektir...
Spekülatörlerin (Merkez Bankası, MM, hedge fonları ve biz de dahil olmak üzere Forex'e yakın diğer parazitler - tüccarlar) oranı etkilemediğine kendimiz karar verdiğimiz için, mevcut "enayiler" var. Onlar ve sadece onlar piyasayı çekiyorlar.
Bugün Avrupa'daki mallar için paranız var,
yarın Çin'e götürdü - hammadde ve işçilik için ödeme yaptı,
yarından sonraki gün, iş gücü meyhaneye gitti ve viskinin parasını ödedi,
yarından sonraki gün, viski ganimeti sisli Albion'a gitti,
içki fabrikasının sahibi Danimarka'da bir yat satın aldı -
çember kapandı - Avrupa'dan para Avrupa'ya geldi, su üzerinde daireler çizdi.
Bu elbette çok abartılı, ancak mesele tam olarak böyle bir (Brownian) para hareketinde, hiçbir finansçının hesaplayamayacağı... Bu dünyanın güçlüleri bu süreci yönlendirmeye çalışıyor ( faiz oranları , haber doldurma, vb.) ., ancak yalnızca geçici sıçramalar elde ederler, bundan sonra her şey normale döner ...
Ve orada... yankının duyulduğu yerde...
Yaz ayı parlıyor...
ellerimi çırptım.
Ve sadece bir yaprak...
Bir...tek yaprak...