FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 663
Selamlar! Kendi kendini yok ettiğini sanıyordum (forumdan). Artık böyle şaka yapmana gerek yok.
Burada yapacak pek bir şey yok.
Petrolün resmi bu.
Ben de tüm satışları kapatacağım yoksa neredeyse kaçıracaktım..duraksız, ben de biraz alacağım. gerçi 1530'a kadar inecek gibi görünüyor ve sonra yollar gidiyor, yani pek mümkün görünmüyor...
Sağ)
5510-5525 benim bölgem.
Lütfen Hükümetimiz, aksi takdirde bütçe yükümlülüklerini düşük petrol fiyatlarının gerçekleriyle koordine edecekler. :)
Oraya daha yakınsın, Vovan'ı ara, kaynamamasını söyle.
her gün %12?
Beyler, dudağınızı dümdüz aşağı yuvarlamayın)
Adımı boş yere anmayın bayım "Forex hakkında her şeyi biliyorum."
Tamam yushki.
Nasılsın, çünkü 1.5 poundun altında alacak paran kalmamasından çok endişeleniyorum?
O kadar ucuz ki daha iyisini isteyemezdim.
Her gün ...... ama üzerinde çalışıyordum! :)
bir düşünün, sabah euro için gün içi bir anlaşma gösterdim, ama bu önemsiz bir şey ve eğer bir önemsememe olarak görürsem, o zaman kısa vadeli ve orta vadeli işlemlerin ne kadar verdiğini ve uzun vadeli Eidler'in ne kadar olduğunu tahmin edin. -term bunu hiç dikkate almıyor.
Vovan'ı aramayı unutma.
Vize .... Vize ...... beklemek için eziyet çekiyorsun.
Para uyluğumu yakmasa da...
bugün için işlem: 1 saat 10 dakika ve artı %12,5 depozito. :)
Uzun zamandır yazılarınızı okuyorum. Teklifin Sor'dan daha büyük olduğunu yazarken ciddi mi?
Tabii ki ücretsiz çalışabilirsiniz, ancak bu maksimumdur.
Çarşıda bir adam var ve insanlara bedavaya yumurta kaynatıyor. Ama en azından biraz et suyu kaldı ...
Kaçtı?....
Daha sonra "dedim" diye bağırmak için koşarak gelir misin?
Kusura bakmayın çoğu öyle.
Palyaço Ticher bile altın aldığını söyledi.
Anlaşmaya gelince - şimdi hala bekle ve gör pozisyonundayım. Biraz dinleniyorum ... Biraz bekliyorum - bu arada, aynı Audi. Düştüğü ve yükselme eğiliminde olmasına rağmen, hiçbir şey engellemiyor !!! Pound üzerinde, resim tersine çevrilir. İbranice - xs.
ZY Utanmıyorum - her şeyi olduğu gibi söylüyorum. Sızdırılmış, sızdırılmış demektir.
Kudretli evet, geçmişle ilgili hikayeleriniz kimseyi ilgilendirmez, bu yüzden şu anda, daha doğrusu geçen haftadan beri, her şeyi 71'in altında, en az 77 hedefle bir Audi satın alıyorum, yarım poz kapalı olacak , o zaman 79-80, oraya bakacağım.
Kulağa oldukça mümkün gibi geliyor!