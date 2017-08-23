FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 571

Yeni yorum
 
lactone :

Acemi tüccarlar için görev:


1)

EUR/USD ve USD/CAD

Bu durumların her birinde temel para birimi nedir?

2)

Aşağıdaki döviz çiftleri grupları arasındaki farkları bulun:

EUR/USD , GBP/USD, NZD/USD ve USD/CAD, USD/CHF, USD/ZAR

bir şey sordular - beni ormana götürdüler ...

buradan aldım:

 
Lesorub :

bir şey sordular - beni ormana götürdüler ...

buradan aldım:

Peki ya Audi? sonra şirket için

satmak - dolara karşı

kivi ile geç

ps

dün gümüş yükseliyordu - yüzde 5 düşüş

 
Lesorub :

bir şey sordular - beni ormana götürdüler ...

buradan aldım:

Neyin yanlış olduğunu anlayamıyorum.

EUR/USD - dayanak varlık euro'dur.

USD/CAD - burada dayanak varlık dolar.

6C'ye baktığınızda - yaklaşık 1 / usd / cad elde edersiniz

 
Lesorub :

cad

piç...

Izlemek. seviye 1.3020 ?

 
Lesorub :

bir şey sordular - beni ormana götürdüler ...

buradan aldım:

1.2985 bir şekilde daha iyi görünüyor
 
Lesorub :

sonra 3017'yi durdur ...

daha aşağıda bir şey yok, roket ayağa kalktı ...

İlya, ayaklarda roketler ne?

Dün, pound 1.57'ye dokunduğunda, geri dönüş 1.5690'a oldu - sadece 10 pip

ayaklardadır...

ve sonra yine de 1.5715'e sürünerek

- yani, ayaklar - gerçekten değil ...

 
Zogman :

strenzh, kimin spekülatör olup kimin olmadığı belirlendiği için?

başka bir forumda şunu yazıyorlar - gönüllü olarak yapılan itiraflara göre ...

Bu doğru ?

Numara.

Ve Audi'nin Kiwi ve euro ile hiçbir ilgisi yok, tıpkı ona ve birbirlerine olduğu gibi. Alnına yaz, daha sık hatırlanacak)

 
Lesorub :

bize bir anlaşma göster...

aldım

Köyün etrafında koşmak, anlaşmalarınızı boşa çıkarmak ve kılık değiştirmemiş bir durumda olmak kötü bir şey.
 
stranger :

Numara.

Ve Audi'nin Kiwi ve euro ile hiçbir ilgisi yok, tıpkı ona ve birbirlerine olduğu gibi. Alnına yaz, daha sık hatırlanacak)

Teşekkür ederim.

Ama sahip olduklarını görüyorum.

 
stranger :

Strenzh, ama cevap vermedin - üçüncü kez soruyorum - burada senin için en az bir kez ilginç bir şey buldun mu?

1...564565566567568569570571572573574575576577578...1996
Yeni yorum