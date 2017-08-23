FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 571
Acemi tüccarlar için görev:
1)
EUR/USD ve USD/CAD
Bu durumların her birinde temel para birimi nedir?
2)
Aşağıdaki döviz çiftleri grupları arasındaki farkları bulun:
EUR/USD , GBP/USD, NZD/USD ve USD/CAD, USD/CHF, USD/ZAR
bir şey sordular - beni ormana götürdüler ...
buradan aldım:
Peki ya Audi? sonra şirket için
satmak - dolara karşı
kivi ile geç
ps
dün gümüş yükseliyordu - yüzde 5 düşüş
Neyin yanlış olduğunu anlayamıyorum.
EUR/USD - dayanak varlık euro'dur.
USD/CAD - burada dayanak varlık dolar.
6C'ye baktığınızda - yaklaşık 1 / usd / cad elde edersiniz
cad
piç...
Izlemek. seviye 1.3020 ?
sonra 3017'yi durdur ...
daha aşağıda bir şey yok, roket ayağa kalktı ...
İlya, ayaklarda roketler ne?
Dün, pound 1.57'ye dokunduğunda, geri dönüş 1.5690'a oldu - sadece 10 pip
ayaklardadır...
ve sonra yine de 1.5715'e sürünerek
- yani, ayaklar - gerçekten değil ...
strenzh, kimin spekülatör olup kimin olmadığı belirlendiği için?
başka bir forumda şunu yazıyorlar - gönüllü olarak yapılan itiraflara göre ...
Bu doğru ?
Numara.
Ve Audi'nin Kiwi ve euro ile hiçbir ilgisi yok, tıpkı ona ve birbirlerine olduğu gibi. Alnına yaz, daha sık hatırlanacak)
bize bir anlaşma göster...
aldım
Teşekkür ederim.
Ama sahip olduklarını görüyorum.
Strenzh, ama cevap vermedin - üçüncü kez soruyorum - burada senin için en az bir kez ilginç bir şey buldun mu?