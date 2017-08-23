FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 730
Bu peri masallarının sonu ... ve aferin dinleyen)))
Gün içi masalların oyunculuk ressamı
atanan - İşim! Tekerlekler!!! )))
ve bu "başarılı"lardan sıkılmıyorsunuz
burada haklısın. Yüz dolarla başarılı olmak ve üç ayda bir yüz dolar daha almak hiç de şaşırtıcı değil.
Ancak şimdi kendilerinin de yeni başlayanlar olduğunu unuttular. İnsanlar buraya danışmak, deneyimlerinden öğrenmek için geliyorlar ve onları karalıyorlar.
Forumdasınız - cevap verin, aksi takdirde parmaklarınızı bir hayran gibi bükmenin anlamı nedir?
Bugün kimse çalışmıyor gibi görünüyor. ..... ve doğru yazdı
.
İstediğim gibi, uzun zamandır beklediğim sterlini kapattım... bugün oturuyorum ve sterlin 153050'ye kadar veya 154450'ye kadar olduğunu düşünüyorum... İlk durumda, boğaların %66'sı, ayıların %33'ü ve ikinci %55'i zaten ayı ve %45'i boğa ... diğerleri bugün için seçenekler ya arz ya da talep, bu yüzden düşündüm ve bu rakamlara yerleştim.))))) tabii ki yanılıyor olabilirim. ama yine de piyasanın kanunu
hastanede adım adım analiz ediliyor...
ve ray yalan söylemez:
birkaç Hintli. henüz tam olarak net değil - zamanı mı değil mi? .... Topuklarınızdan ekleyin ve kendiniz anlayacaksınız.
Genel olarak, grafiğe göstergeler olmadan bakmalısınız. Başlamak için sunmak gerekiyor - göstergeler mevcut değil. Fiyat grafiği, hareketini zaten gösteren bir göstergedir.
Onlar. şimdi daha spesifik olarak - göstergeler olmadan düşen USDCAD'i nerede (???) gördünüz???
Göstergesiz görmüyorum ama bir ayrılık var, yani bir sinyal beklemeniz gerekiyor, hiç hindi kullanmıyorsunuz mu demek istiyorsunuz?
MetaTrader ticaret platformunun ekran görüntüleri
GBPUSD, 1. Yarı 2015.09.08
InstaForex Grubu, MetaTrader 4, Gerçek
ve ray yalan söylemez: