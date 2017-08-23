FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 730

Vizard_ :
Bu peri masallarının sonu ... ve aferin dinleyen)))
Gün içi masalların oyunculuk ressamı

atanan - İşim! Tekerlekler!!! )))


beni rahat bırak - çiz ve çiz. (eski yoldaşın birazdan gelecek, bir çift olacaksın) (hastaneden önce patron muydun?)
 
Ishim :
ve bu "başarılı"lardan sıkılmıyorsunuz

burada haklısın. Yüz dolarla başarılı olmak ve üç ayda bir yüz dolar daha almak hiç de şaşırtıcı değil.

Ancak şimdi kendilerinin de yeni başlayanlar olduğunu unuttular. İnsanlar buraya danışmak, deneyimlerinden öğrenmek için geliyorlar ve onları karalıyorlar.

Forumdasınız - cevap verin, aksi takdirde parmaklarınızı bir hayran gibi bükmenin anlamı nedir?

 
file87 :
haşhaş sapması, satmaya hazırlanma zamanı. sen ne diyorsun?
1.3590'dan 1.28'e ilk düzeltme - D1
 

Bugün kimse çalışmıyor gibi görünüyor. ..... ve doğru yazdı

Evgeniya Balchin :
İstediğim gibi, uzun zamandır beklediğim sterlini kapattım... bugün oturuyorum ve sterlin 153050'ye kadar veya 154450'ye kadar olduğunu düşünüyorum... İlk durumda, boğaların %66'sı, ayıların %33'ü ve ikinci %55'i zaten ayı ve %45'i boğa ... diğerleri bugün için seçenekler ya arz ya da talep, bu yüzden düşündüm ve bu rakamlara yerleştim.))))) tabii ki yanılıyor olabilirim. ama yine de piyasanın kanunu
İyi günler, devamı olarak, 154'ten sonra tekrar 15215'te... Rapor çıkacak, tekrar bakacağım...Tabii ki yanılmış olabilirim..Son zamanlarda böyle hesaplamalar yapmaya başladım... Firavun ne derler, konuşalım ya da birileri raflarda analiz ediyor...
 

hastanede adım adım analiz ediliyor...

ve ray yalan söylemez:

 
 
new-rena :

birkaç Hintli. henüz tam olarak net değil - zamanı mı değil mi? .... Topuklarınızdan ekleyin ve kendiniz anlayacaksınız.

Genel olarak, grafiğe göstergeler olmadan bakmalısınız. Başlamak için sunmak gerekiyor - göstergeler mevcut değil. Fiyat grafiği, hareketini zaten gösteren bir göstergedir.

Onlar. şimdi daha spesifik olarak - göstergeler olmadan düşen USDCAD'i nerede (???) gördünüz???

Göstergesiz görmüyorum ama bir ayrılık var, yani bir sinyal beklemeniz gerekiyor, hiç hindi kullanmıyorsunuz mu demek istiyorsunuz?

 

5460'a git
 
Lesorub :

hastanede adım adım analiz ediliyor...

ve ray yalan söylemez:

Harika ... normal hesaplamalar anlamına geliyor ... ve sizin için minimum ne kadar gösteriyor?
