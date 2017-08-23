FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 210
Güldü çünkü birkaç rakamını aldı ve Audi'nin nerede olacağı umurunda değil ve kesinlikle Avustralya hükümetinin istediği yerde değil)
Hayat sana şimdiye kadar acıttığını öğretmedi mi? ))
İlginç adamsın! Bu yüzden geleceğe bakmanın pek bir anlamı olmadığını düşünüyorum - orada ne olacağını kim bilebilir ... Ama neden 200 bip sesinizin tam olarak ihtiyacınız olan şey olduğuna karar verdiniz? Neden 30 Teacher's Peeps değil? )) Sonuçta, geleceği kendiniz görmüyorsunuz ve hatalar var ... Peki neden 200'ünüz 30'undan daha iyi? ))
ZY Geleceğe gelince, hükümetin isteklerini görmezden gelmenin ne anlamı var? Eh, yüksek bir para birimine ihtiyacı yok ve kanca ya da sahtekarlıkla onu indirecek ... Ve bildiğiniz gibi yöntemler farklı - siyah, beyaz, kırmızı ...)) Bu arada, harrier ile benzer bir hikaye - peki, yüksek bir harrier'e ihtiyaçları yok;)
Barabashkin, ay, okumaya devam et
http://bookzz.org/book/898760/824ee6
Sadece bu değil, İncil!
Seni yaşlı piç!!!
1pip'e ne kadar sözleşme dahil olduğunu bilen var mı? Nasıl sayılır? Hacim para birimine nasıl dönüştürülür ... lütfen cevap verin. Olmazsa kendim bakarım.
Gerçekten, ne?
Yani daha küçük olsalar da öyle gözükebilir ama bunları 200'den 30'a kadar beklerken 20 kere gidebilirsiniz ;)
Beklerken beni güldürme, doldur, sonra 30 kez 30 dök)
Bu arada, COT'de hangi 3 sayının sayılması gerektiğini ve cumadan salıdan salıya kadar bir raporumuz varsa nasıl sayılacağını söyleyin?)))
Örneğin, 14-21.07 için 24.07 raporu.
Beklerken beni güldürme, doldur, sonra 30 kez 30 dök)
Bu arada, COT'de hangi 3 sayının sayılması gerektiğini ve cumadan salıdan salıya kadar bir raporumuz varsa nasıl sayılacağını söyleyin?)))
Örneğin, 14-21.07 için 24.07 raporu.
Avustralya için en son verilere bir örnek:
Tabii ki 3 sayı değil, biraz daha fazla, ama anladığım kadarıyla, resmi diğerlerinden daha iyi gördükleri için sadece ticari olmayanlarla ilgileniyoruz. Ne görüyoruz? Yukarıda bahsettiğim şey - ana düşüş eğilimi - şortlar uzun pozisyonlardan neredeyse 2 kat daha yüksek ve şortlar tamamlanıyor, uzunlar atılıyor. Umarım önemli bir şeyi kaçırmamışımdır? ))
Chifapalki: