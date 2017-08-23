FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 210

Vladimir Zubov :
Ne için ?
Oraya git, anlayacaksın.
 
stranger :
Güldü çünkü birkaç rakamını aldı ve Audi'nin nerede olacağı umurunda değil ve kesinlikle Avustralya hükümetinin istediği yerde değil)
Seni yaşlı piç!!!
Hayat sana şimdiye kadar acıttığını öğretmedi mi? ))
İlginç adamsın! Bu yüzden geleceğe bakmanın pek bir anlamı olmadığını düşünüyorum - orada ne olacağını kim bilebilir ... Ama neden 200 bip sesinizin tam olarak ihtiyacınız olan şey olduğuna karar verdiniz? Neden 30 Teacher's Peeps değil? )) Sonuçta, geleceği kendiniz görmüyorsunuz ve hatalar var ... Peki neden 200'ünüz 30'undan daha iyi? ))

ZY Geleceğe gelince, hükümetin isteklerini görmezden gelmenin ne anlamı var? Eh, yüksek bir para birimine ihtiyacı yok ve kanca ya da sahtekarlıkla onu indirecek ... Ve bildiğiniz gibi yöntemler farklı - siyah, beyaz, kırmızı ...)) Bu arada, harrier ile benzer bir hikaye - peki, yüksek bir harrier'e ihtiyaçları yok;)
 
stranger :

Barabashkin, ay, okumaya devam et

http://bookzz.org/book/898760/824ee6

Rapordaki bu 3 rakamın nasıl okunacağını öğrenmek için 300 sayfalık böylesine akıllı bir kitabı okumak gerçekten gerekli mi?
Sadece bu değil, İncil!
 
1pip'e ne kadar sözleşme dahil olduğunu bilen var mı? Nasıl sayılır? Hacim para birimine nasıl dönüştürülür ... lütfen cevap verin. Olmazsa kendim bakarım.
 
GopFX __ :
Seni yaşlı piç!!!
Hayat sana şimdiye kadar acıttığını öğretmedi mi? ))
Gerçekten, ne?
 
Evgenya1 :
1pip'e ne kadar sözleşme dahil olduğunu bilen var mı? Nasıl sayılır? Hacim para birimine nasıl dönüştürülür ... lütfen cevap verin. Olmazsa kendim bakarım.
Sözleşme değeri puanla değil parayla ölçülür.
 
stranger :
Gerçekten, ne?
Yani daha küçük olsalar da öyle gözükebilir ama bunları 200'den 30'a kadar beklerken 20 kere gidebilirsiniz ;)
 
GopFX __ :
Yani daha küçük olsalar da öyle gözükebilir ama bunları 200'den 30'a kadar beklerken 20 kere gidebilirsiniz ;)

Beklerken beni güldürme, doldur, sonra 30 kez 30 dök)

Bu arada, COT'de hangi 3 sayının sayılması gerektiğini ve cumadan salıdan salıya kadar bir raporumuz varsa nasıl sayılacağını söyleyin?)))

Örneğin, 14-21.07 için 24.07 raporu.

 
stranger :

Tabii ki üç değil - abarttım)) Evet, geç kaldılar, ama siz kendiniz ana resmin bundan değişmediğini söylediniz!

Avustralya için en son verilere bir örnek: 

AUSTRALIAN DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE                      Code- 232741
FUTURES ONLY POSITIONS AS OF 07 / 21 / 15                          |
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
      NON-COMMERCIAL      |   COMMERCIAL    |      TOTAL      |   POSITIONS
--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
  LONG  | SHORT  |SPREADS |  LONG  | SHORT  |  LONG  | SHORT  |  LONG  | SHORT
--------------------------------------------------------------------------------
(CONTRACTS OF AUD 100 , 000 )                           OPEN INTEREST:       159 , 796
COMMITMENTS
   52 , 330    93 , 180        75    93 , 305    22 , 394    145 , 710    115 , 649    14 , 086    44 , 147

CHANGES FROM 07 / 14 / 15 (CHANGE IN OPEN INTEREST:     11 , 390 )
  - 2 , 606      4 , 703        42    14 , 828      4 , 018    12 , 264      8 , 763      - 874      2 , 627

PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS
     32.7      58.3        0.0      58.4      14.0      91.2      72.4        8.8      27.6

NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS:       91 )
       20        41          5        20        16        43        59
Tabii ki 3 sayı değil, biraz daha fazla, ama anladığım kadarıyla, resmi diğerlerinden daha iyi gördükleri için sadece ticari olmayanlarla ilgileniyoruz. Ne görüyoruz? Yukarıda bahsettiğim şey - ana düşüş eğilimi - şortlar uzun pozisyonlardan neredeyse 2 kat daha yüksek ve şortlar tamamlanıyor, uzunlar atılıyor. Umarım önemli bir şeyi kaçırmamışımdır? ))
 

Chifapalki:


