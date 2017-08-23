FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1012

stranger :
Çok kısa vadeli) Pound 5270-5317
kovuldu ... ama Audi euro ile beslenir.
stranger :
1 pound = 0.45 kg?
GBP/USD alış stop 1.5169
 
Trend ne zaman olacak?
stranger :
Çok kısa vadeli) Pound 5270-5317
Euro lütfen)
Teşekkür ederim!
 
azfaraon :
Я никого ничего не заставляю делать , sadece düşüncemi ifade ederim... Geri kalan her şey zamanı gösterir..
Umarım yazım rahatsız etmemiştir. lütfen beni affet
IDLERR :
kovuldu ... ama Audi euro ile beslenir .
Profesyonel hedef nerede? Sadece hızlı bir şekilde gerçek. Ve bu 0.8 gibi değil)))
Teşekkür ederim!
 
Владимир Жириновский :
Umarım yazım rahatsız etmemiştir. Özür dilerim mesleğin amacı buysa nerede? Sadece hızlı bir şekilde gerçek. Ve bu 0.8 gibi değil)))
Teşekkür ederim!
TR1250 - gerçek, hızlı...
 
azfaraon :
GBP/USD alış stop 1.5169
Satış? senin için yas tutuyorum oğlum
 
Владимир Жириновский :
Umarım yazım rahatsız etmemiştir. Özür dilerim mesleğin amacı buysa nerede? Sadece hızlı bir şekilde gerçek. Ve bu 0.8 gibi değil)))
Teşekkür ederim!
Bilmiyorum. sabah geldi - satın alındı, abonelikten çıktı. Cd seviyelerine bakıyorum. nah bana girişler tahmin?
 
Владимир Жириновский :
Euro lütfen)
Teşekkür ederim!
Yapamam, izleyemem.
 
stranger :
Satış? senin için yas tutuyorum oğlum
Buy stop ( Buy stop) - Bu tür bir emir, fiyatın belirli bir seviyeye ulaşması, kırılması ve yükselmeye devam etmesi beklentisiyle verilir. Başka bir deyişle, bu emir, mevcut fiyattan daha yüksek bir fiyattan satın almayı varsayar.

