stranger :
inanmıyorum)
Anladığımı ve gördüğümü söyledim.
Gerçekten buggy forum ve uzun bir süre için
 
azfaraon :
Anladığımı ve gördüğümü söyledim.
Açıklarım. Bunu bir trend değişikliği olarak değil, bir düzeltme olarak görüyorum, bir buçuk yıl sonra çok fazla yolcu sonunda doların arttığını anladı, 90'ın üzerinde trene bindi, çay getirdiler ve treni bekliyorlar. daha ileri git. Ayrıca, 90'lık bir alt limitle nasıl boşaltıldıklarını görüyorum. Belki biraz daha düşük, ama çok değil, uzun süre oyalanacaklar. Audi yaklaşık 80, petrol 75, euro 1.20 civarında. 16-17'nin sonunda, zugunder'a hoş geldiniz)
 

Buna da kimse inanmadı, Eidler dışında atlar gibi kişnediler)))

 
azfaraon :
Anladığımı ve gördüğümü söyledim.

Eh, size çubuklar böyle gösterilirse, onları atmak daha iyidir, bir daha asla ruble olmayacak 34, ancak yıl sonunda nasıl bir içki verileceğini göreceğiz, ruble metodik olarak düşürülecek ve bunda Merkez Bankası'nın da parmağı var.


Spekul :

Eh, size çubuklar bu şekilde gösterilirse, onları atmak daha iyidir, bir daha asla ruble için 34 ruble olmayacak, ancak yıl sonunda nasıl bir içki verileceğini göreceğiz, ruble olacak metodik olarak düşürüldü ve bunda Merkez Bankası'nın da parmağı var.


Ruble kurunu anlayamazsınız, daha çok oyun.. Hem ülke içinde hem de dışarıda... Rublenin düşüşü çoğu zaman devlet kurumlarının borçlarını ödediği döneme denk gelir.. Bu nedenle, petrolün büyümesi ülke içinde iştah açıcı ve yeni "inşaat projeleri" doğuracak ve bu yurtdışında anlaşılıyor... Ve çubuklara gelince, onlar her zaman işe yarıyor.. Sadece onları nasıl yapacağını biliyor.. Sen bilmiyorsun. sadece inşa etmek gerekiyor, ancak sonuç çıkarmak ..
 
tuma88 :
Kulağa ne kadar tahmin edilebilir gelse de...
Ama 1.11 profesyonel ağın zirvesiydi ((((

şimdi hareketi 1.0750'de.

Teşekkür ederim!

D1 tahmini 1.1280, euro'da "vektör" yok (sadece 50/50 tahmini), vektörü şubemde yayınlayacağım.

 
azfaraon :
Ruble kurunu anlayamıyorsunuz, daha çok oyun .. Hem ülke içinde hem de dışarıda... Rublenin düşüşü çoğu zaman devlet kurumlarının borçlarını ödediği döneme denk geldi.. Bu nedenle, petrolün büyümesi ülke içinde iştah açıcı ve yeni "inşaat projeleri" doğuracak ve bu yurtdışında anlaşılıyor... Ve çubuklara gelince, onlar her zaman işe yarıyor.. Sadece onları nasıl yapacağını biliyor.. Sen bilmiyorsun. sadece inşa etmek gerekiyor, ancak sonuç çıkarmak ..

Hayatımızın bir oyun ve bir handikap büyük bir oyun alanıdır))

ama uzaya uçmak için ruble, o bir astronot

stranger :
Açıklarım. Bunu bir trend değişikliği olarak değil, bir düzeltme olarak görüyorum, bir buçuk yıl sonra çok fazla yolcu sonunda doların arttığını anladı, trene 90'ın üzerine çıktı, çay getirdiler ve treni bekliyorlar. daha ileri gitmek için.
Öte yandan, sadece bu insanları kazanmak için, onları becermeniz gerekir))) Kendinizinkini döv ki yabancılar korksun... ruble ...
 
Ishim :

D1 tahmini 1.1280, euro'da "vektör" yok (sadece 50/50 tahmini), vektörü şubemde yayınlayacağım.

Veri deposu)))
