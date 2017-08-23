FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 349
inanmıyorum)
Anladığımı ve gördüğümü söyledim.
Buna da kimse inanmadı, Eidler dışında atlar gibi kişnediler)))
Eh, size çubuklar böyle gösterilirse, onları atmak daha iyidir, bir daha asla ruble olmayacak 34, ancak yıl sonunda nasıl bir içki verileceğini göreceğiz, ruble metodik olarak düşürülecek ve bunda Merkez Bankası'nın da parmağı var.
Kulağa ne kadar tahmin edilebilir gelse de...
Ama 1.11 profesyonel ağın zirvesiydi ((((
şimdi hareketi 1.0750'de.
Teşekkür ederim!
D1 tahmini 1.1280, euro'da "vektör" yok (sadece 50/50 tahmini), vektörü şubemde yayınlayacağım.
Ruble kurunu anlayamıyorsunuz, daha çok oyun .. Hem ülke içinde hem de dışarıda... Rublenin düşüşü çoğu zaman devlet kurumlarının borçlarını ödediği döneme denk geldi.. Bu nedenle, petrolün büyümesi ülke içinde iştah açıcı ve yeni "inşaat projeleri" doğuracak ve bu yurtdışında anlaşılıyor... Ve çubuklara gelince, onlar her zaman işe yarıyor.. Sadece onları nasıl yapacağını biliyor.. Sen bilmiyorsun. sadece inşa etmek gerekiyor, ancak sonuç çıkarmak ..
Hayatımızın bir oyun ve bir handikap büyük bir oyun alanıdır))
ama uzaya uçmak için ruble, o bir astronot
Açıklarım. Bunu bir trend değişikliği olarak değil, bir düzeltme olarak görüyorum, bir buçuk yıl sonra çok fazla yolcu sonunda doların arttığını anladı, trene 90'ın üzerine çıktı, çay getirdiler ve treni bekliyorlar. daha ileri gitmek için.
