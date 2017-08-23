FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 910
.... tahmin gerçekleşiyor mu?
Teşekkür ederim!
Ehhh ... Beyler)
Bekleme ve 5 osuruk arasında ileri geri atlamama hissini eğitmeye yardımcı olan foruma minnettarım.
Günah işlememe rağmen, bazen kendimi piple şımartırım.
Ancak bir tahmin var, 1.1170'e kadar bekleyin.
Bekliyorum.
Sinyal işlenene kadar ara verin.
Herkese teşekkürler! tokat)
kaç hayov sonra şimdi buraya geldi.
Ve kuzeye gitmek için kaç tane loy olacak.)))
peki ya güç?
Kendi kendine giden bir araba mı? Yoksa sadece bir yasak mı?
Teşekkür ederim!
bana forumdan birini hatırlattı
Frank 98854)))
bana forumdan birini hatırlattı
aptal insanlar şanslıdır
hee hee.
acemi değil misin
sadece eğilmek için öğürüyor musun (at)?!
ama özünde, (yani) hiçbir şey hakkında.
eğer çok knyapatsan 3.1415926535897932384626433832795 s_det yapamazsın.
Ben aptalım, şanslıyım.
Evet, millet ...... grafiğe atmak Murray değil ...... ve Yusufkhodzha orada piyasa teorisi ve leopar seviyeleri ile bağlantılı. Önceki göstergesini herhangi bir konuma bükmedim. 2000 yılı belirlenene kadar ve hindi yatay bir çubukta durmadı, herhangi bir uygulama bulamadım.
Başarılı Kalabalık için SOT'un pratik uygulamasının değeri, Kalinin Çiftliği'nin sütçü kızları için haute couture değerine eşittir,
ama her zaman çok az anlaşılan ama çok ileri giden romantikler olmalı.
Strange'in neden buraya gelip İşim'le yaptığı konuşmalarda kendini yasakladığı belli değil ama hayatta net olmayan birçok şey var......................
_Takma adın yasaklanmış görüyorum, zaten ağzımdan bir şeyler atmayı başardım. Filozof için kırılmayın, bu arada normal takma ad FilosoFFx'tir. Ve akıl yürütmenizi seviyorum - başkalarının etkisi olmadan, kendi entelektüel yeteneklerinizle, şeylerin gerçek durumunu kavramak için kendi başınıza deniyorsunuz. Şahsen benim için 10-39MSK'da kısa vadeli piyasa ilginç değil - denge, stres eksikliği. Birçok gelişmiş (veya gelişmiş, ha-ha) bu konumdan açılır - yapamam.
Tahminlere göre. Daha önce Strange'in doların satıldığı gerçeğiyle ilgili sözleri benim için açık değildi, şimdi resim daha net hale geliyor - oran son alıcılarını korkutup kaçırdı. Herkes kafa kafaya başka enstrümanlara koşuyor. Çoğunlukla bir Zeelander, yanılmıyorsam. Ve bir Avustralyalı. Daha dün, 0.74 2000 sözleşme eklediler. Yakın gelecekte düzeltme için ona gidin - büyük olasılıkla!
Funtik yükseliyordu, düşünceliydi... Hatta oranı yükseltmeye değil, düşürmeye karar verdiler... garip... Genel olarak, piyasadaki durum çok ilginç ve belirsiz. Tartışma gerektirir