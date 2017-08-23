FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 539
new-rena :
Ve üçüncü soru - neden bir tüccara kaldıraç boyutunu bağımsız olarak yönetme fırsatı veriliyor?
Evet ve dördüncüsü var - komisyoncu neden kaldıracı bağımsız olarak değiştiriyor?
Üçüncüsüne gelince, farklı sebepler olabilir.
Diğer şeylerin yanı sıra, katılıyorum:
Bu yüzden tank oynuyorum ve bazen tavsiyeler geliyor.İşte ipuçlarından biri "Düşmanın hata yapmasını engelleme"
Ek olarak, bu, tüccarın bazı kişilik özelliklerine dayalı olarak risklerini yönetmesine izin verir (daha az kaldıraçla bir stoploss durumunda geri dönüşü olmayan para kaybı tehdidi de bir tür kişisel disiplin teşviki olabilir).
Omuz seçerken farklı sebepler olabilir.
Dördüncü sorunun cevabının, ticari operasyonların uygulanmasına erişim sağlayan kuruluş tarafında "gönüllü" - kaldıraçta zorunlu değişikliklerin meydana geldiği durumlara bakarsanız bulunabileceğine inanıyorum.
Neden ısrarla dev omuzlardan (2000 ve 1000) bahsettiğinizi bu yazınızdan sonra anladım. Ancak bir noktanın değeriyle (eşit hacimlerle) ilgisi yoktur. Rehin miktarına ve sonuçlarına gelince - evet, katılıyorum, doğrudan önemli.
İşin püf noktası, eğer depoda 10 dolar olsaydı, o zaman 10 dolar kalır. Aynı şey düşük omuz ile ilgili. Bunlar genellikle rekabetçi hesaplardır .
Yani, bu tür hesaplarda stop out yok mu?Kolya Amca sadece bir uyarı ziyaretçisi.
... İyi eğlenceler. ...
Piyasada prikalovatsya yapmadım ..... ama KAZAN !!!!!!!!!!!!!!
işte fark
Kısacası, kaldıraç ne kadar yüksek olursa, fiyat o kadar yüksek olur.
Piyasada prikalovatsya yapmadım ..... ama KAZAN !!!!!!!!!!!!!!
işte fark
Yani, bu tür hesaplarda stop out yok mu?Kolya Amca sadece bir uyarı ziyaretçisi.
Orada yüzmeyeni anlamıyorum. F4U'da kalıcı bir omuzda oturuyorsunuz. Exness için müşteri olun, en azından demo için ve keyfi geciktirmemek için hemen maksimum kaldıraçtan yararlanın. İyi eğlenceler. Hayattaki her şey faydalıdır. 5-rku'ya geçtikten sonra kaldıraç ve spread'in her yerde dalgalanacağından eminim.
Oh evet, ve yayılma da)
EUREKA haberlerinde 30-40 pip 4 basamak yayın - bunu nasıl buldunuz, ha?
Ve .. bu neden gerekli? Fiyat hareketinin belirsizliğine, harika parametrelere sahip başka bir belirsizlik eklendi: bir pozisyon açtı ve DC kaldıracı değiştirdi, spread'i artırdı ve sizi bir hisseye koydu .... Havalı ticarette .. Ve ne veriyorlar? dönüş?
Bu arada Hoca'nın yerine Rena'yı koyabilir miyiz?
Ve sonra Şaman bizi Bilgeliği ile şımartmayı bıraktı.
Çekmeyeceğini düşündüler, hala genç)))
Akıllıca ticaret yaparsanız , omzunuzun boyutu sonunda menekşe rengi olur ....
sistemde bir eksiğiniz varsa %5-20 diyelim
ancak martin'i fazla kalma ile takas ederseniz ........% 90 birleşir ...
İçinde. Kabul edilebilir riskleri hesaplayın ve umursamayın.