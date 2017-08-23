FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 421
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fakirler buraya gelmeyeli epey oldu.
Ticaret hakkında hiçbir fikri olmayan zavallı bu İngilizce öğretmeni, kafası karışmış ve onu ilk kez gören ve onunla derinden ilgilenmeyen yabancılara ne kadar başarılı olduğunu anlatmaya geldi. Hadi, daha fazla dene)
tamam, işte gerçek çubuklar...
Ne şehvetli ağaçkakan olduğunu bilmiyorum - bilmiyorum))
Burada ilgileniyorum:
- Bana 4 karakterli ECN'den bahset, nerede?
- Böyle bir başarıya nasıl ulaştınız?
Render gecikmesi ile nasıl başa çıkıyorsunuz?
Fakirler buraya gelmeyeli epey oldu.
Ticaret hakkında hiçbir fikri olmayan zavallı bu İngilizce öğretmeni, kafası karışmış ve onu ilk kez gören ve onunla derinden ilgilenmeyen yabancılara ne kadar başarılı olduğunu anlatmaya geldi. Hadi, daha fazla dene)
Merak ediyorum, bana 4 karakterli ECN'den bahset, nerede?
Fakirler buraya gelmeyeli epey oldu.
Ticaret hakkında hiçbir fikri olmayan zavallı bu İngilizce öğretmeni, kafası karışmış ve onu ilk kez gören ve onunla derinden ilgilenmeyen yabancılara ne kadar başarılı olduğunu anlatmaya geldi. Hadi, daha fazla dene)
pound yıkama için:
mevcut kahve ve senin üzerine içti. profesör olduğunu hemen fark etmedi. Tolik'in rolü gibi, ancak Skobar düzeyinde.
mevcut kahve ve senin üzerine içti. profesör olduğunu hemen fark etmedi. Tolik'in rolü gibi, ancak Skobar düzeyinde.