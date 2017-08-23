FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 981
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tahminler için teşekkürler arkadaşlar.
Euro sürekli düşüyor.
Ve 1.1105 güncellenecektir.
Bu kamadan bir çıkışa ihtiyacımız var.
ve istikrarlı bir şekilde satın alındı
1104 - 1086 satın alma bölgesi
+ 1,1070 aylık işlem.
Yani aşağı, aşağı...
Teşekkür ederim!
ayrıca yarısından fazlası alımlarda.
Yani aşağı, aşağı...
Teşekkür ederim!
ben de ona bakıyorum
ama bu sinyal çok belirsiz - bazen işe yarıyor
ve hızla değişebilir
gerçekten kalktı mı...
ben de ona bakıyorum
ama bu sinyal çok belirsiz - bazen işe yarıyor
ve hızla değişebilir
İşlem hacmini ve/veya sayısını hesaba katıyor musunuz? yoksa bu sayılara bir çerçeve içinde aptalca bakmak mı?
kapalı satış, satın alındı, düzeltme - euro, pound, austral
Seni izliyorum )
Tahminleriniz birer birer gerçek oluyor!
Bana ne kullandığını söyle...
Teşekkür ederim!
Bunu ben de fark ettim))) Bazen binici sayısı çok olsa da gerçekten aşağı değil yukarı çıkıyor.
İşlem hacmini ve/veya sayısını hesaba katıyor musunuz? ya da aptalca bu sayılara bir çerçeve içinde mi bakıyorsunuz?
aptalca bakmak
bunun için stratejiler var
Google Supermacy, bir profesyonel gibi ticarette veya kırmızıda
garip, nedense Ishim yemlemeye başladı.
gerçekten kalktı mı...