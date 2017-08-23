FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 981

Yeni yorum
 
Владимир Жириновский :
Tahminler için teşekkürler arkadaşlar.
Euro sürekli düşüyor.
Ve 1.1105 güncellenecektir.
Bu kamadan bir çıkışa ihtiyacımız var.

 

ve istikrarlı bir şekilde satın alındı

1104 - 1086 satın alma bölgesi

 
ayrıca yarısından fazlası alımlarda.


+ 1,1070 aylık işlem.

Yani aşağı, aşağı...


Teşekkür ederim!
 
Владимир Жириновский :
ayrıca yarısından fazlası alımlarda.


Yani aşağı, aşağı...


Teşekkür ederim!

ben de ona bakıyorum

ama bu sinyal çok belirsiz - bazen işe yarıyor

ve hızla değişebilir

 
garip, nedense Ishim yemlemeye başladı.
gerçekten kalktı mı...
 
Zogman :

ben de ona bakıyorum

ama bu sinyal çok belirsiz - bazen işe yarıyor

ve hızla değişebilir

Bunu ben de fark ettim))) Bazen binici sayısı çok olsa da gerçekten aşağı değil yukarı çıkıyor.
İşlem hacmini ve/veya sayısını hesaba katıyor musunuz? yoksa bu sayılara bir çerçeve içinde aptalca bakmak mı?
 
Bugün için güçlü seviyeler azalan sırada 15073 ve 1524.
 
Ishim :
kapalı satış, satın alındı, düzeltme - euro, pound, austral
Odur!
Seni izliyorum )
Tahminleriniz birer birer gerçek oluyor!
Bana ne kullandığını söyle...
Teşekkür ederim!
 
Владимир Жириновский :
Bunu ben de fark ettim))) Bazen binici sayısı çok olsa da gerçekten aşağı değil yukarı çıkıyor.
İşlem hacmini ve/veya sayısını hesaba katıyor musunuz? ya da aptalca bu sayılara bir çerçeve içinde mi bakıyorsunuz?

aptalca bakmak

bunun için stratejiler var

Google Supermacy, bir profesyonel gibi ticarette veya kırmızıda

 
Владимир Жириновский :
garip, nedense Ishim yemlemeye başladı.
gerçekten kalktı mı...
alışmanın zamanı geldi
[Silindi]  
Örneğin, parlak bir kafa kullanıyorum

1...974975976977978979980981982983984985986987988...1996
Yeni yorum