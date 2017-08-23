FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 186

iIDLERr :
ne düşünüyorlar)
Buharikam orantısız bir şekilde çok daha fazla görünüyor. Özellikle sarhoş bir şişe birlden sonra. ))
 
Anatoli Kazharski :
Buharikam orantısız bir şekilde çok daha fazla görünüyor. Özellikle sarhoş bir şişe birl'den sonra. ))
süpramental teknolojiler geliştiriyoruz
 
Vizard_ :
Bu, Senka ile ortak talihsizlikleri - kısa bir hatıra)))
Ve belki bir ödül))) nasıl bakılır.
Sonuçta , her gün ... hayat temiz bir sayfa ile başlar )))
 
iIDLERr :
süpramental teknolojiler geliştiriyoruz

Anatoli Kazharski :

Bu gelişmenin tersidir. Ve tam tersine inanç, sadece kayıp bir ruhun kişisel halüsinasyonlarıdır. Bunu içtenlikle sevdiğiniz için bu konuda hiçbir şey yapamayacağınızı anlıyorum. O kadar ki, bunların gerçekler olduğunu kabul etseniz bile, tüm "karşı"ları reddediyorsunuz. Çok sayıda içki içen insan gözleminden ve onlarla bu konuyla ilgili konuşmalardan sonra nihai sonuca vardım. İkna edilebilecekleri yanılgısına kapıldım. Yozlaşmış bir toplumda yetişmiş olanlar, sıklıkla yanlış görüş ve kavramları bilinçlerinin yapısına alırlar. Bu yapıyı değiştirmek neredeyse imkansızdır.

Bu nedenle, sizi olduğu gibi kabul ediyorum ve bunda bazı avantajlar olduğunu açıkça iddia ettiğiniz durumlar dışında, size fikrimi hatırlatmayacağım.

Seni incitirse, bunun için beni suçlama, çünkü benimle hiçbir ilgisi yok. Hayat karşıtların sonsuz bir mücadelesidir. Ve ben değilim. Bu evren.

Herhangi bir düşünce görüyor musun? Ve herhangi bir doping ve sözde faydalı teknolojiler olmadan. ;)

Pekala, her zamanki gibi... Mantıken ayrık bir dizi kelime. nefes verin)

Kısalık yeteneğin kardeşidir, ilginç olan ne olacak - eğer tam tersiyse?

 
new-rena :
Zayıf bir nokta aramak için bir başkasının "derisinin" altına tırmanırken, her zaman yönlü bir mayına rastlarsınız. Senin aksine, mantıkla ilgili bir sorunum yok. Öyleyse bir nefes al. ;)
 
new-rena :

...

Kısalık yeteneğin kardeşidir, ilginç olan ne olacak - eğer tam tersiyse?

Sen, kısa olan, kısa olmayan, yine de ulaşılması zor olan. ;)
 
Anatoli Kazharski :
Sen, kısa olan, kısa olmayan, yine de ulaşılması zor olan. ;)
Bu yanlış cevap. Sen zayıf halkasın, sana veda ediyoruz))))
 
new-rena :

Eh, her zamanki gibi... Bir dizi mantıksal olarak ayrık sözcük . nefes verin)

Kısalık yeteneğin kardeşidir, ilginç olan ne olacak - eğer tam tersiyse?

tutku. Shinkarev'den hatırladım: neden içmediğinin kesin olarak farkında olmalısın?
 
Anatoli Kazharski :
Zayıf bir nokta aramak için bir başkasının "derisinin" altına tırmanırken, her zaman yönlü bir mayına rastlarsınız. Senin aksine, mantıkla ilgili bir sorunum yok. Öyleyse bir nefes al. ;)
ama yarbay olmadığını söyledi. kavurucu.
