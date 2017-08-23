FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 615

hiçbir şey değişmezse, 1365 iyi satış girişi, TP1290


 
Eh, OI büyüdükçe bir hafta boyunca 0900'ün altında ve orada fiyatlar 2 hafta boyunca olmadı.
 

Euro, 1.14-1.1450 seviyelerine ulaşabilir ve muhtemelen bu seviyeleri kırabilir.

o zaman büyüme 1.2-1.25'e kadar devam edecek

Fed'in faiz artırımı beklenmiyor

büyük ihtimalle aralık

Yuan'ın zayıflamasıyla Çinliler "Fed'i yerleştirdi ..."

40 doların altındaki petrol fiyatlarından bahsetmeyelim bile.

 
Yani yağ 40'ın altına düşecek, doğru mu anladım?

 
stranger :
Ne düşünüyorsun?)

bence evet

ps

Harrier dediğin zaman, bir kaç dolar-cad demek istiyorsun,

veya saf cad?

- zıt anlam

 
lactone :

Yani yağ 40'ın altına düşecek, doğru mu anladım?

Şimdi 45. Bu, Fed'in söylemini çoktan etkiledi (faktörlerden biri olarak) ve Aralık ayına kadar olası bir gecikme. Ve 40'ın altına inersen Eylül'de bu oran kesinlikle artmaz.
 
"Tren to Yuma" gelmiş geçmiş en kötü filmdir. Birkaç yıl önce izlemiştim, izleyip vakit kaybetmeyin.
 

Daha iyi görün "21 gram". Bu film kesinlikle beyninizde her şeyi düzene sokacak. Neyin gerçek neyin sahte olduğu.

http://hdreactor.org/683490-21-gramm-21-grams-2003-bdrip-1080p-ot-nnnb.html

 
Glinvit :
Şimdi 45. Bu, Fed'in söylemini çoktan etkiledi (faktörlerden biri olarak) ve Aralık ayına kadar olası bir gecikme. Ve 40'ın altına inersen Eylül'de bu oran kesinlikle artmaz.

Bahisle ilgilenmiyorum.

Sana petrolü sordum - 40'ın altında olmasını mı bekliyorsun?

Sadece "Evet" veya "Hayır".

 
Bicus :
"Tren to Yuma" gelmiş geçmiş en kötü filmdir. Birkaç yıl önce izlemiştim, izleyip vakit kaybetmeyin.

"herkesinki kendine"

Biküs :

Daha iyi görün "21 gram". Bu film kesinlikle beyninizde her şeyi düzene sokacak. Neyin gerçek neyin sahte olduğu.

http://hdreactor.org/683490-21-gramm-21-grams-2003-bdrip-1080p-ot-nnnb.html

Dram sevmiyorum. Daha doğrusu nefret ediyorum.

