FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 615
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
hiçbir şey değişmezse, 1365 iyi satış girişi, TP1290
Euro, 1.14-1.1450 seviyelerine ulaşabilir ve muhtemelen bu seviyeleri kırabilir.
o zaman büyüme 1.2-1.25'e kadar devam edecek
Fed'in faiz artırımı beklenmiyor
büyük ihtimalle aralık
Yuan'ın zayıflamasıyla Çinliler "Fed'i yerleştirdi ..."
40 doların altındaki petrol fiyatlarından bahsetmeyelim bile.
Euro, 1.14-1.1450 seviyelerine ulaşabilir ve muhtemelen bu seviyeleri kırabilir.
o zaman büyüme 1.2-1.25'e kadar devam edecek
Fed'in faiz artırımı beklenmiyor
büyük ihtimalle aralık
Yuan'ın zayıflamasıyla Çinliler "Fed'i yerleştirdi ..."
40 doların altındaki petrol fiyatlarından bahsetmeyelim bile.
Yani yağ 40'ın altına düşecek, doğru mu anladım?
Ne düşünüyorsun?)
bence evet
ps
Harrier dediğin zaman, bir kaç dolar-cad demek istiyorsun,
veya saf cad?
- zıt anlam
Yani yağ 40'ın altına düşecek, doğru mu anladım?
Daha iyi görün "21 gram". Bu film kesinlikle beyninizde her şeyi düzene sokacak. Neyin gerçek neyin sahte olduğu.
http://hdreactor.org/683490-21-gramm-21-grams-2003-bdrip-1080p-ot-nnnb.html
Şimdi 45. Bu, Fed'in söylemini çoktan etkiledi (faktörlerden biri olarak) ve Aralık ayına kadar olası bir gecikme. Ve 40'ın altına inersen Eylül'de bu oran kesinlikle artmaz.
Bahisle ilgilenmiyorum.
Sana petrolü sordum - 40'ın altında olmasını mı bekliyorsun?
Sadece "Evet" veya "Hayır".
"Tren to Yuma" gelmiş geçmiş en kötü filmdir. Birkaç yıl önce izlemiştim, izleyip vakit kaybetmeyin.
"herkesinki kendine"
Daha iyi görün "21 gram". Bu film kesinlikle beyninizde her şeyi düzene sokacak. Neyin gerçek neyin sahte olduğu.
http://hdreactor.org/683490-21-gramm-21-grams-2003-bdrip-1080p-ot-nnnb.html
Dram sevmiyorum. Daha doğrusu nefret ediyorum.