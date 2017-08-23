FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 456
yazar, terminaller yüksek yanıt vermiyor ...
Yine, altın kabuk göletin etrafında kovalıyor.
ve yöntemleriniz, ne kadar süre bekleneceğine dair bir tahmin verir.
ena ya da stabil boo'da başka kim çıkmayacak?
peki, her şey ay çubuklarında ...
ve çubuklar bundan sonra ne diyor?
daha önce yazdı: TR3244
sınırlar 3250 - 3260 (çubuklar 4 saat çalışır)
fiyatı ters yöne çevirmek ve çubukların yüksekliğinden 161.8 seviyesine hareket etmek (KUKL - bir büyücü!)...
Şimdi sterlinle ilgileniyorum: Stopları kaldırdım, şimdi dünün 5616'daki hacimlerine geçecek mi ???
metaller ve yen zaten geri döndü
gerisi gelir bence
Bu, gün içinde nerede sıçrar, düşer, yükselirse yükselsin, mesele şu ki, en azından kısa vadeli bir bakış açısı görmeniz gerekiyor, en az birkaç hafta boyunca yakalayamazsınız. tüm bu "seğirme-seğirme", yani sadece pozisyonel ticarette var , neden sürekli "sahada koşmaya" gülüyorum.
Strange promosyonu nedir? Bu, kendi gönderisinde iyi vurgulanmıştır. Çok fazla akıllı insan var. İnsanlar uzun vadenin bir seçenek olmadığını anladı! Ve işte sana! Büyük usta ticaret yapar ve doğru tahminlerde bulunur. Bu nedenle, kazmak gerekiyor... konumsal ticaret yapmak gerekiyor... gelecek için... Böylece güçlerin uyumu yeniden normale dönüyor...
Sim için, eğilmeme izin ver