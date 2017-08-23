FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 900

Yeni yorum
 
Server Muradasilov :
Kılavuzlar nelerdir?
Yanlışlıkla incinmemek için bu konunun nasıl kullanılacağına dair talimatlar.
 
Server Muradasilov :
Kılavuzlar nelerdir?
Yuri Reshetov :
Yanlışlıkla incinmemek için bu konunun nasıl kullanılacağına dair talimatlar.

Evet, hayır-o-o! Anglo-Sakson Kıvrımı tarafından bağışlanmıştır.


 
Vadens :

Evet, hayır-o-o! Anglo-Sakson Kıvrımı tarafından bağışlanmıştır.


Curl'i nasıl hemen anlamadım? Tüm dürüst insanların önünde saçmaladım.
 

Protesto ediyorum, bu keyfi!!!!! Kibar, Kudretli ve En Büyük Öğretmenimizin ifadesinden alıntı yaptığım için bir günlüğüne yasaklandı, YAŞLARI DAİMA OLSUN ve kel kafası solmasın!

Kötü insanlar O'nun bizimle olmasını ve bize öğretmesini istemiyor

 
 
stranger :

Protesto ediyorum, bu keyfi!!!!! Kibar, Kudretli ve En Büyük Öğretmenimizin ifadesinden alıntı yaptığım için bir günlüğüne yasaklandı, YAŞLARI DAİMA OLSUN ve kel kafası solmasın!

Kötü insanlar O'nun bizimle olmasını ve bize öğretmesini istemiyor

X

EK OLARAK tamam, ayrılacağım. (Bu ishalde olmaktan bıktım)

 
Ishim :
X
Bizimlesin, oh Veliuy
 
Ishim :

X

EK OLARAK tamam, ayrılacağım. (Bu ishalde olmaktan bıktım)

Olmaz, SEN burada olmalısın ve bize bilgisizce talimat vermelisin!!!
 

Evet, tamam İşim, İnternet harika ve içinde herkese yer var. İnternette gücenmeye kesinlikle değmez.

Gözlerini bir önceki sayfada paylaştığım gibi yap ve arkadaşlarına ve hayranlarını sevindirmek için anlaşılmaz bir konu aç.

Форекс / Forex - Юмор трейдеров на международном
  • www.mt5.com
Юмор на валютном рынке Форекс, смешные высказывания, анекдоты, карикатуры и истории о Forex.
 
Vadens :

Evet, tamam İşim, İnternet harika ve içinde herkese yer var. İnternette gücenmeye kesinlikle değmez.

Gözlerini bir önceki sayfada paylaştığım gibi yap ve arkadaşlarına ve hayranlarını sevindirmek için anlaşılmaz bir konu aç.

Sana hiçbir şey borçlu değilim, adieu. (4ke'deyken)
1...893894895896897898899900901902903904905906907...1996
Yeni yorum