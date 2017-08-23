FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1019

vaz :
Ne düşünüyorsun? Çizgiler, tekerlekler, hacimler, çubuklar ve hatta fiyat (bir zam durumunda) daha düşüktür. aydınlatın)))
Son desteğe son kanalın değeri eklendi.
 
Evgeniya Balchin :
Sterlin için bugün minimum 1.5266 istiyorum ve sonra 1.500'ün altına iniyorum)
Peki, bugün aniden 1.5215 ise. Hafta boyunca iyi bir giriş yapın ve mutlu olacaksınız. Bir fırsat olacağını düşünüyorum (bkz. ekonomik takvim ). Kötü bir senaryoda, en üstteki her şey daha fazla alana sahip olacaktır.
 
stranger :

Ve dün yaptım

Pound ve audi için cevap!!!

Barabashkin, evet, burada sebepsiz yere hamama gönderilen iki kişi var.

seni rahatsız ediyorum, yaşlı adam. Asya satışına baktım ve tüm yat sahiplerimize en sevdikleri 20 pipleri nerede açabileceklerini bildirdim. ve sonra kendileri.
 
vaz :
Evet, teşekkürler, alışveriş kilitleniyor.
 
forexman77 :
Son desteğe son kanalın değeri eklendi.
Övünecek hiçbir şeyim yok, hiçbir şey işe yaramıyor. Tamam, sayıları takip edelim.
 
iIDLERr :
seni rahatsız ediyorum, yaşlı adam. Asya satışına baktım ve tüm yat sahiplerimize en sevdikleri 20 pipleri nerede açabileceklerini bildirdim. ve sonra kendileri.

Yani bana birkaç yüz kontrat için bir pound basan bu yat sahipleri miydi?

Genel olarak bu yat sahipleri garip insanlar, 20 pips verirsen neşeyle bağırıyorlar, rakam verirsen gönderiyorlar....

 
Evgeniya Balchin :
Evet, teşekkürler, alışveriş kilitleniyor.
1.52 bekledim... :)
Server Muradasilov :
1.52 bekledim... :)
1.5250-60'a kadar hala yer var..
 
Mighty, çalılardan çık)
 
azfaraon :
1.5250-60'a kadar hala yer var..
5310 koymaya cesaret etti
