FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1019
Ne düşünüyorsun? Çizgiler, tekerlekler, hacimler, çubuklar ve hatta fiyat (bir zam durumunda) daha düşüktür. aydınlatın)))
Sterlin için bugün minimum 1.5266 istiyorum ve sonra 1.500'ün altına iniyorum)
Ve dün yaptım
Pound ve audi için cevap!!!
Barabashkin, evet, burada sebepsiz yere hamama gönderilen iki kişi var.
Peki, bugün aniden 1.5215 ise. Hafta boyunca iyi bir giriş yapın ve mutlu olacaksınız. Bir fırsat olacağını düşünüyorum (bkz. ekonomik takvim ). Kötü bir senaryoda, en üstteki her şey daha fazla alana sahip olacaktır.
Son desteğe son kanalın değeri eklendi.
seni rahatsız ediyorum, yaşlı adam. Asya satışına baktım ve tüm yat sahiplerimize en sevdikleri 20 pipleri nerede açabileceklerini bildirdim. ve sonra kendileri.
Yani bana birkaç yüz kontrat için bir pound basan bu yat sahipleri miydi?
Genel olarak bu yat sahipleri garip insanlar, 20 pips verirsen neşeyle bağırıyorlar, rakam verirsen gönderiyorlar....
Evet, teşekkürler, alışveriş kilitleniyor.
1.52 bekledim... :)
1.5250-60'a kadar hala yer var..