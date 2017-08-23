FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 814

Ishim :
mesajları dikkatlice okuyun diskler geçmişi dikkate almayın - gitti. Herkese iyi ticaret haftaları.
İçeri, içeri, hadi diskler hakkında konuşalım, istiyorum
 
stranger :
zaten hepiniz odalardasınız! Hadi iyi şanslar! (çitteki delik nerede unutma! hadi)
 
Ishim :
Vizard_ :
stranger :
)))
 
İşim "diskleri" bulabilecek mi.... Yeni "kız arkadaşına" aşık olacak mı?
Sonraki bölümleri mql5 kanalından izleyin...
Seride - "FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 (devamı)")))
 
Vizard_ :
Evet. Ve aradaki farkın Ishim'den EURUSD'de bir stop loss olup olmayacağı - reklamdan hemen sonra birkaç dakika içinde bakın. geçiş yapmayın)
 
stranger :

Daaaaaaaaaa, Tantrik gençliğinde hala o yarım akıllıydı ..... birinci seviye, mantar, çimen, yosun ....

Daha gençtik ve O'na yürekten güldük, o zaman HE'yi henüz büyük harflerle yazmadım ....

Karpuz kabuğu...
 
lactone :
Karpuz kabuğu...
Bu incelik, Emka kaybı nedeniyle diyetten çıkarıldı.
