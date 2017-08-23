FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 891
Sizden kesinlikle böyle sözler beklemiyordum... Aynı başarı ile dilediğiniz an satış yapıp en az 1000 puan (4 işaret) bekleyebilirsiniz..
Moonstranglers ve Chifostranglers burada mı?
Başka biri EUR/JPY satacağını söyledi ))) Evet ve zaman burada kimin aptal olduğunu gösterdi...
PS kodun yazıldığı tarihteki fiyat satış için 134.90'dı.Daha fazla kelime ve şaplak atmanın uygun olmadığını düşünüyorum ...
Ve ayrıca USD/CAD ile ilgili olarak, burada birisi 1.3100'ün üzerinde satmanızı tavsiye etti... Fiyat 1.3300'ün üzerinde olmasına rağmen, burada kimse kimseye oğul ya da üvey evlat demedi.. O yüzden lütfen sözlerinize dikkat edin... İnsanlara saygı duyun..
Moonstranglers ve Chifostranglers burada mı?
Sabahtan beri ay boğazlayıcısıyım. Sizce geçiş yapmanın zamanı geldi mi?
şefe göre, arka arkaya iki al sinyali, harrier tüm alt hedefleri aldı, bunun için TR'yi işaretledim
mona güreşi!!! ve haberler sopalara yardımcı olur (K U K L modelinde bu şekilde çalışır)
Kanadalı yarı yol geçti - arkadan rüzgar)))))
tekerlekler düz mü?
Nesin sen, aptal mı? Git dünkü resimlerine bak.
Hala satıyorum ve hedef aynı.
son diskte ne tür bir aşırı pozlama olduğunu görün, 108 pip oldu. (100 pip %50 kapatılmalıdır - bu piyasa bebeğim...)
Üç haftada 8700 puan çektiysem, 100 toz demektir. Bekleyelim...
Bir hedef var ve alınacak.
Hedef yanlışsa, daha fazla düşünürüz.