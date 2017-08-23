FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 127

Ishim :
Euro satış limiti 1.10 TP 1.0965 SL 1.1032 . Gelirse takas yaparım
ama şimdilik göreceğim) 1.1030'dan önce tırmanmayacağım. Oraya girmek için en yakın seviyeye sahibim.
 

ladinler - yangınlar:


 
Speculator :

Beklenildiği gibi. Ama şimdi tekrar aşağı!

Öykü

Yani Senka da girişi dürtüyor))) Eh Marusya ...
 
yahudi'de 1024'teki bir sonraki kısa sadece olacak
 
Vizard_ :
Yani Senka da girişi dürter))) Eh Marusya ...
hamamböceği koşusu! - bahse gir Lord!
 

ve hayır şort, eğer her şey yoluna girerse?


 
Ishim :
hamamböceği koşusu! - bahse gir Lord!

Günaydın Sensei! İyi bir ruh halinde görünüyorum ... memnun ediyor ...

Ama kafanızdaki hamamböceklerini tam olarak anlamadım .... üzgünüm)))

 
Lesorub :
ve hayır şort, eğer her şey yoluna girerse?
Saat 11'i mi bekliyorsun?
 
Vizard_ :

Günaydın Sensei! İyi bir ruh halinde görünüyorum ... memnun ediyor ...

Ama kafandaki hamamböceklerini tam olarak anlamadım .... üzgünüm)))

bu ticaret hamamböceği yarışlarına benzer - böyle bir şans oyunu vardı, Rab bahisleri belirli bir hamamböceğine böldü! (Hamamböceği hakkında maraton koşucularını duymadım).

Hem zaman hem de mesafe olarak kısa koşular.

 

böyle bir delta ile kesinlikle uzun sürmezdim) ama kısa için çok erken



