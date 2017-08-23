FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 127
Euro satış limiti 1.10 TP 1.0965 SL 1.1032 . Gelirse takas yaparım
ladinler - yangınlar:
Beklenildiği gibi. Ama şimdi tekrar aşağı!
Beklenildiği gibi. Ama şimdi tekrar aşağı!
Yani Senka da girişi dürter))) Eh Marusya ...
ve hayır şort, eğer her şey yoluna girerse?
hamamböceği koşusu! - bahse gir Lord!
Günaydın Sensei! İyi bir ruh halinde görünüyorum ... memnun ediyor ...
Ama kafanızdaki hamamböceklerini tam olarak anlamadım .... üzgünüm)))
bu ticaret hamamböceği yarışlarına benzer - böyle bir şans oyunu vardı, Rab bahisleri belirli bir hamamböceğine böldü! (Hamamböceği hakkında maraton koşucularını duymadım).
Hem zaman hem de mesafe olarak kısa koşular.
böyle bir delta ile kesinlikle uzun sürmezdim) ama kısa için çok erken