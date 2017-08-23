FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 338

Yeni yorum
 
...
[Silindi]  

Güzel gün ...

Resim koyabilir ve fikrimi ifade edebilirim.. Belki bu birilerine yardımcı olur.. Korksam da yanlışa yol açabilir...

 
azfaraon :

Güzel gün ...

Resim koyabilir ve fikrimi ifade edebilirim.. Belki bu birilerine yardımcı olur.. Korksam da yanlışa yol açabilir...

Lepi burada)
[Silindi]  
stranger :
Lepi burada)
Sterlin üzerine birkaç kelime... Sterlin için görülebilecek maksimum değer 1.5400-1.5380'e (ve ancak 1.5529'dan sonra) bir düşüştür ve bu düşüş satın almak için mükemmel bir yer sağlayacaktır... pound, dürtü hareketlerine ihtiyaç var özellikle 1.5675-1.5725 seviyelerinde.Pazartesi... Uzun süre para toplanmıyorsa 1.5320-30 seviyelerine kadar... Genel olarak herşey olmalı... 10 Ağustos'ta karar verildi .. değilse, poundun büyümesi 5-6 Eylül'e kadar üst hedeflere sürüklenecek
[Silindi]  
[Silindi]  
EUR/USD'de dalgalanmalar görüyorum (çok fazla gölge olacak) sadece en iyi durumda hedef 1.1155 (pekala, bir anlık hareketle 1.124??-8??...) Bu seviyelerden aşağı 1.072...
[Silindi]  
USDCAD
 

Sterlin büyümesiyle her şey yolunda ama küçük bir borcumuz var...


[Silindi]  
Lesorub :

Sterlin büyümesiyle her şey yolunda ama küçük bir borcumuz var...


Valla anladığım kadarıyla para araç.. Dolayısı ile borç başka bir şey verilebilir.. Yen üzerinden diyelim.
 
azfaraon :
Valla anladığım kadarıyla para araç.. Dolayısı ile borç başka bir şey verilebilir.. Yen üzerinden diyelim.
bunu sadece İDLER yapabilir...
1...331332333334335336337338339340341342343344345...1996
Yeni yorum