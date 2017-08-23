FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 338
Güzel gün ...
Resim koyabilir ve fikrimi ifade edebilirim.. Belki bu birilerine yardımcı olur.. Korksam da yanlışa yol açabilir...
Lepi burada)
Sterlin büyümesiyle her şey yolunda ama küçük bir borcumuz var...
Sterlin büyümesiyle her şey yolunda ama küçük bir borcumuz var...
Valla anladığım kadarıyla para araç.. Dolayısı ile borç başka bir şey verilebilir.. Yen üzerinden diyelim.