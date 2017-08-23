FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 915

Lesorub :
hala atmak?
sonra birlikte yokuş yukarı gidelim
 
new-rena :
sonra birlikte yokuş yukarı gidelim

sert yokuş yukarı, daha hızlı yokuş aşağı...



Lesorub :
sert yokuş yukarı, daha hızlı yokuş aşağı...

1,1070'den itibaren gideceğim. yokuş yukarı - evet, düz gider. bu yüzden daha sessiz bir çift istiyorum.

pound - yakında böyle bir karışıklık olacak, anne merak etme. 500 puan ileri geri uçmayı bilmesi, ördek güncel çiçekler...

 
Lesorub :

sert yokuş yukarı, daha hızlı yokuş aşağı...

http://www.youtube.com/watch?v=jBL9n7LXm2w

evet, bu şarkı için çok içiyorum, oh çok. snks
 
new-rena :

1,1070'den itibaren gideceğim. yokuş yukarı - evet, düz gider. bu yüzden daha sessiz bir çift istiyorum.

pound - yakında böyle bir karışıklık olacak, anne merak etme. 500 puan ileri geri uçmayı bilmesi, ördek güncel çiçekler...

500 ver! bir pound için!
 
Lesorub :
500 ver! bir pound için!


o ortada. Nereye gidecek (???) - Bilmiyorum. 5539'a kadar sanırım.

 
new-rena :


o ortada. Nereye gidecek (???) - Bilmiyorum. 5539'a kadar sanırım.

 
Lesorub :

Son sistemimde seviyeleri gösterdim. kontrol et... //bir yıl yapamadı

başlamak için 1,1040 Euro'ya:

tahmin biraz dalgalanıyor))

 
new-rena :

Son sistemimde seviyeleri gösterdim. kontrol et... //bir yıl yapamadı

1.1040'a kadar euro:

tahmin biraz dalgalanıyor))

denize demir at!
 
Lesorub :
denize demir at!
Kapatacağım, ondan sonra atacağım)
