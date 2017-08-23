FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 915
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
hala atmak?
sonra birlikte yokuş yukarı gidelim
sert yokuş yukarı, daha hızlı yokuş aşağı...
http://www.youtube.com/watch?v=jBL9n7LXm2w
sert yokuş yukarı, daha hızlı yokuş aşağı...
1,1070'den itibaren gideceğim. yokuş yukarı - evet, düz gider. bu yüzden daha sessiz bir çift istiyorum.
pound - yakında böyle bir karışıklık olacak, anne merak etme. 500 puan ileri geri uçmayı bilmesi, ördek güncel çiçekler...
sert yokuş yukarı, daha hızlı yokuş aşağı...
http://www.youtube.com/watch?v=jBL9n7LXm2w
1,1070'den itibaren gideceğim. yokuş yukarı - evet, düz gider. bu yüzden daha sessiz bir çift istiyorum.
pound - yakında böyle bir karışıklık olacak, anne merak etme. 500 puan ileri geri uçmayı bilmesi, ördek güncel çiçekler...
500 ver! bir pound için!
o ortada. Nereye gidecek (???) - Bilmiyorum. 5539'a kadar sanırım.
o ortada. Nereye gidecek (???) - Bilmiyorum. 5539'a kadar sanırım.
Son sistemimde seviyeleri gösterdim. kontrol et... //bir yıl yapamadı
başlamak için 1,1040 Euro'ya:
tahmin biraz dalgalanıyor))
Son sistemimde seviyeleri gösterdim. kontrol et... //bir yıl yapamadı
1.1040'a kadar euro:
tahmin biraz dalgalanıyor))
denize demir at!