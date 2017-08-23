FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 986

Yeni yorum
 
Ishim :
Neden bahsediyorsun? (onun hakkında ... iyi, iyi)

peki ya euro? Yorgun alıcılar...

 
Evgeniya Balchin :
Bence bu verilere odaklanmanın bir anlamı yok... benim için sadece görsel veri, bilgi, yön değil... ve sen istediğini yap :-)

seni tercih ederim)

teşekkür etmek )

 
Владимир Жириновский :

peki ya euro? Yorgun alıcılar...

uyumaya gitti))
 
Ishim :
uyumaya gitti))
Davet mi ediyorsun yoksa uğurluyor musun?
 
Lesorub :
Davet mi ediyorsun yoksa uğurluyor musun?
PS))) alıcılar uyudu))))))
 
Ishim :
PS))) alıcılar uyudu))))))

şefin saatinde çubuk satın al ...

evra biraz aşağı hareket edecek, 1126...

 
Lesorub :

şefin saatinde çubuk satın al ...

evra biraz aşağı hareket edecek, 1126...

vay ... bu yine bir kırık ya da başka bir şey ... şimdi alt kattaydık


Ve ne çiziyor? Euro.


 
Владимир Жириновский :

vay ... bu yine bir kırık ya da başka bir şey ... şimdi alt kattaydık


Ve ne çiziyor ? Euro.


gönderiyor, anlaşılan...
 
Lesorub :
gönderiyor , anlaşılan...

tamam ben yatıyorum o zaman...

Teşekkür ederim! (Tamamı nereye gitti?)

 
Yahudiler sinsice satılıyor...
1...979980981982983984985986987988989990991992993...1996
Yeni yorum