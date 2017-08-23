FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 986
Neden bahsediyorsun? (onun hakkında ... iyi, iyi)
peki ya euro? Yorgun alıcılar...
Bence bu verilere odaklanmanın bir anlamı yok... benim için sadece görsel veri, bilgi, yön değil... ve sen istediğini yap :-)
seni tercih ederim)
teşekkür etmek )
uyumaya gitti))
Davet mi ediyorsun yoksa uğurluyor musun?
PS))) alıcılar uyudu))))))
şefin saatinde çubuk satın al ...
evra biraz aşağı hareket edecek, 1126...
vay ... bu yine bir kırık ya da başka bir şey ... şimdi alt kattaydık
Ve ne çiziyor? Euro.
gönderiyor , anlaşılan...
tamam ben yatıyorum o zaman...
Teşekkür ederim! (Tamamı nereye gitti?)