FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı)

Frankenstein:

 

Genel olarak, her şey neredeyse aynı, ancak bu iş parçacığında bilgi kırıntıları geziniyor.

 
mmmoguschiy-new :
Eh, eski damarlar - her zaman olduğu gibi - canlı))

işte türkiye

ve EA test cihazında şu şekilde çalışır:


onlar. program içten çalışıyorsa (ilk testin en başında genellikle görünür), o zaman bu tür testler neredeyse her zaman başlar (test cihazı böyle çalışmaya başlar - kırmızı ile vurgulanır)

İşaretçi mi? ))
 
mmmoguschiy-new :
İşaretçi mi? ))
Evet. en azından seviyeler en azından bazıları-hayır nihayet karalanmış)
Saçmalık! Aynı stokastik mi...? Seviyeler nelerdir?
 
bir diriliş vardı , ama şimdi

doğal soyucu-pipser.

yatay çizgiler gerekirse durur

yani, şimdi şefi kaldırdın mı? pipser - en az bir dakika - D1)'de değil)
 
test cihazı normal bir şekilde sürdüyse, hem burayı hem de orayı kontrol etmek mümkün olacaktır. işte gözlerle bakma ve gözlemleme akımı.

iyi, ya da bir öz sermaye göstergesi yazarım. Şimdiye kadar daha iyi bir şey bulamamıştım.

 

Friday Loy dövülecek:

