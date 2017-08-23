FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 684
Devlet başkanının eğitim merkezine yaptığı ziyaret sırasında, öğrencilerden biri olan 11 yaşındaki Pskovlu Denis, Rus lidere yaklaştı ve ona ısrarla ulusal para biriminde neler olduğunu sordu. Denis, rublenin düşmesinin Rus ekonomisi için "her şey çok kötü" olduğu anlamına gelip gelmediğini sordu.
Putin, "Hepsi değil," diye karşı çıktı.
İhracatımız ucuzluyor” dedi.
"Ama neden durdurulamıyor?" Denis ısrar etti.
Başkan, amortismanı durdurmanın mümkün olduğunu, ancak bunların piyasa yöntemleri olmayacağını söyledi. Bu durumu piyasa dışı bir şekilde düzenlemiyoruz çünkü böyle yaparsak altın ve döviz rezervlerini hızla yakmış oluruz” dedi.
tıpkı çocuklar gibisin.
Rusya'ya katılım konusunda olası referandum (LNR, DNR).
Pendos rubleyi düşürmeye hazır başka neler var)))
Çünkü DTÖ'den çıkmanın ne demek olduğunu anlamıyorlar
ve onun matbaasının uzun zamandır beklenen edinimi. Umutsuzluktan donuk.
Yukos'a 50 yarda davası zaten reddedildi... Oyun dolmak üzere.
Hadi izleyelim...
Referandumla ilgili olarak, Zakharchenko, Ruble'ye gelince, bunların sadece söylenti olduğunu , doların, euronun, Grivnası'nın, rublenin çoklu para birimi sistemine sahip olduklarına dair bir açıklama yaptı. Ancak, bölgenin geri kalanında olduğu gibi, bunda da kötü niyetli bir niyet yok ve dahası ABD'nin bununla hiçbir ilgisi yok.