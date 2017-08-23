FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 990

Eurost
Baylimit 1.1150'den.
Ama şimdi bile mümkündür (1.1155).

Teşekkür ederim!

Ben kimseyi eyleme çağırmıyorum.
 
1285 TR İbranice...
 
ve bir şef satın alırdım, TR9807 ...
 
Lesorub :
1285 TR İbranice...
Gözleme...
.Ve profesyonel ağlara ne oldu?

Tabii ki alıcıların %55'i vardı ((ekranı göstermeyeceğim, terminal kilitleniyor).

1.1285... 2 gün boyunca yerinde dans etti, daha yükseği bekliyorum (Mighty'nin ilk düzeltmesinin en az 1.1350 seviyesi)

teşekkür etmek!
 
Владимир Жириновский :
Gözleme...
.Ve profesyonel ağlara ne oldu?

Tabii ki alıcıların %55'i vardı ((ekranı göstermeyeceğim, terminal kilitleniyor).

teşekkür etmek!

alınan hedefler

 
Ishim :

alınan hedefler

ve ay 3159 için bir tane daha...
 
Владимир Жириновский :
belki erken kapanır?

oduncu almak bekliyor 3189

peki, evet)))) hücreyi tekrar açmak zorunda kaldım ... - şimdi her şey görünüyor! dolar!

 

kısacası, yeni bir şey yok, her şey Feng Shui'ye göre...

mona ve bilmek onur...

 
Lesorub :
ve ay 3159 için bir tane daha...
bir satır kısaltıldılar - her yerde - ve Yahudilere göre (ekranda eski hedefler de görülüyor) - aya göre 3178 - tolerans dahilinde eksiklik.
 
Lesorub :

Kısacası, yeni bir şey yok, her şey stick feng shui'ye göre ...

mona ve bilmek onur...

Yedi günde %10,6 (24/09/15'ten beri) - ama eşitlikle çalışmak zorundasınız. (9 çifti izlemek için zamanım yok ve hatta olmayanlar bile .... Onları unuttum ...)

Ekle. Evra birinciliği (tsuka) erken istiyor... bekle, davranışlarına bakacağım...

