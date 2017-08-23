FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 990
Baylimit 1.1150'den.
Ama şimdi bile mümkündür (1.1155).
Teşekkür ederim!
Ben kimseyi eyleme çağırmıyorum.
1285 TR İbranice...
.Ve profesyonel ağlara ne oldu?
Tabii ki alıcıların %55'i vardı ((ekranı göstermeyeceğim, terminal kilitleniyor).
1.1285... 2 gün boyunca yerinde dans etti, daha yükseği bekliyorum (Mighty'nin ilk düzeltmesinin en az 1.1350 seviyesi)
teşekkür etmek!
Gözleme...
teşekkür etmek!
alınan hedefler
alınan hedefler
belki erken kapanır?
oduncu almak bekliyor 3189
peki, evet)))) hücreyi tekrar açmak zorunda kaldım ... - şimdi her şey görünüyor! dolar!
kısacası, yeni bir şey yok, her şey Feng Shui'ye göre...
mona ve bilmek onur...
ve ay 3159 için bir tane daha...
Yedi günde %10,6 (24/09/15'ten beri) - ama eşitlikle çalışmak zorundasınız. (9 çifti izlemek için zamanım yok ve hatta olmayanlar bile .... Onları unuttum ...)
Ekle. Evra birinciliği (tsuka) erken istiyor... bekle, davranışlarına bakacağım...