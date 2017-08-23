FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 803

Yeni yorum
 

 
new-rena :




Rena, neden kırmızı foruma yazmıyorsun?
Bir açılış vardı.
Arkadaşların yarışmada tezahürat yapmak için orada toplandılar.




 
Ishim :

Sahipler..... , ey hocam, kros kayağına mı düştünüz?
 
Zogman :
Sadece bir mesajım vardı. Sadece düşündüm - "iki tavşan için" ... ve tükürdüm.
 
iIDLERr :
ihtiyacın var mı? basın Ssal, görelilik, 4 saat uzun, ama korkunç değil. LHC'den sonuçları düzenli olarak okuyan biri olarak, sarımsakla söyleyeceğim, böyle saçmalıkları satmak zor.
Yerleştirme verileri oluşturulur. Bazen algoritma yarışmalarına koyuyorlar. Ufuklar için daha önce izlendi. Özellikle kurcalamadı. Doğrudan
Sınıf. modelkami %86-92 aldı. Nasıl yapılır ... fizikçi kardeşlere yardım edecek)))
kaggle.com/c/flavors-of-physics/data
 
Ishim :

Ayağa kalkma zamanı Majesteleri. Eski bir soru sordu. Saygı duymak)))
 
Vizard_ :
açık konuşma bitti, hoşçakal. (Bir kez daha lakabını hatırlatıyorum! Trolls tra la la )
 
Ishim :
Günaydın!)))
Che sormak istedi. Bu karakter kimseye gençliklerini hatırlatıyor mu?

Onun senin eşit olduğunu düşünüyor musun? Ondan gerçek bir "adam" yapmak mümkün mü?)))


 
Vizard_ :
Bizi zaten içeri almıyor ...)))

Geleceğin bir uzmanının olduğunu biliyor mu?

 
İşimka, yak, hepsini yap!
