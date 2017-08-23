FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 543
Peki tüm para birimlerinde likidite sağlayanları yazdım - Yayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayaya
bir ruble için Google doları almaya hazır ve tam tersi - ve herhangi bir çift için böyle devam eder
ps
yayılım geniş mi? peki, elimizden geldiğince arayın)
likidite sağlayıcıları arasındaki rekabet , yayılmayı azaltır
evet, gözlem ve anlaşma anında)))
ve sonra MMM .... sayılmaz)
"Ekonomistler" dolar arttığında para birimlerinin neden düştüğünü anlamıyorlar, Çin'den Orta Doğu'ya tarlada koşuyorlar ve sebep arıyorlar)))
Peki, size cevabınıza bakılırsa, rublede likiditeyi kimin sürdürmesi gerektiği konusunda belirli bir soru sordum, bu sensin))))
Cevap - nineler nineleri doğurur sana yakışır mı?
neden desteklesin?
neden desteklesin?
işte, doğru cevap bu!
Buna ihtiyacımız yok, likiditenin teklif veren için bir sorun olmasına izin verin. Biz sadece ilgileniyoruz - AaaAaa (???) fiyat önümüzdeki yarım yılda nereye gidecek - bir yıl kraliyetçe açılacak ve huzur içinde uyuyacak.
bazen benzin için pozun bir bölümünü planlayabilirsiniz
20'sine 3 gün kaldı...
Cevap - nineler nineleri doğurur sana yakışır mı? Bu, burada cevaplayabileceğim maksimum ve minimum miktardır.
Sis geliyor. Bulmacalar yakında başlayacak.