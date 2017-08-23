FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 543

Zogman :


Peki tüm para birimlerinde likidite sağlayanları yazdım - Yayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayaya

bir ruble için Google doları almaya hazır ve tam tersi - ve herhangi bir çift için böyle devam eder

ps

yayılım geniş mi? peki, elimizden geldiğince arayın)

likidite sağlayıcıları arasındaki rekabet , yayılmayı azaltır

evet, gözlem ve anlaşma anında)))

ve sonra MMM .... sayılmaz)

 

"Ekonomistler" dolar arttığında para birimlerinin neden düştüğünü anlamıyorlar, Çin'den Orta Doğu'ya tarlada koşuyorlar ve sebep arıyorlar)))

Peki, size cevabınıza bakılırsa, rublede likiditeyi kimin sürdürmesi gerektiği konusunda belirli bir soru sordum, bu sensin))))

 
stranger :

Cevap - nineler nineleri doğurur sana yakışır mı? Bu, burada cevaplayabileceğim maksimum ve minimum miktardır.
 
new-rena :
Cevap - nineler nineleri doğurur sana yakışır mı?
 
neden desteklesin?

 
Zogman :

neden desteklesin?

işte, doğru cevap bu!

Buna ihtiyacımız yok, likiditenin teklif veren için bir sorun olmasına izin verin. Biz sadece ilgileniyoruz - AaaAaa (???) fiyat önümüzdeki yarım yılda nereye gidecek - bir yıl kraliyetçe açılacak ve huzur içinde uyuyacak.

bazen benzin için pozun bir bölümünü planlayabilirsiniz

new-rena :

işte, doğru cevap bu!

Buna ihtiyacımız yok, likiditenin teklif veren için bir sorun olmasına izin verin. Biz sadece ilgileniyoruz - AaaAaa (???) fiyat önümüzdeki yarım yılda nereye gidecek - bir yıl kraliyetçe açılacak ve huzur içinde uyuyacak.

20'sine 3 gün kaldı...
 
Roman Busarov :
20'sine 3 gün kaldı...
TAMAM.
 
new-rena :
Cevap - nineler nineleri doğurur sana yakışır mı? Bu, burada cevaplayabileceğim maksimum ve minimum miktardır.
Sis geliyor. Bulmacalar yakında başlayacak.
))
 
Bicus :
Sis geliyor. Bulmacalar yakında başlayacak.
))
Evet, özü ortaya çıkarmak için zamanım yok. Zaten şu anda birlikte programlar yazıyoruz. Bir program yazıyoruz. Özellikle Strange'in son ifadesinin cevabını daha önce flaşladığım için, daha sonra çarpmış olsam da ....
