FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 255
... o adam cidden koca kafalı
Fiyatı ziyaret etmeden çok önce seviyelerin hesaplanmasına bir örnek.. (usd/cad)
hangisi bu? konu yazarı?
evet, sayısız şubesi var. sadece o her şeyi 5-rke yapar.
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page251#comment_1788916
bu berbat!!! peki, neden 5-ke'de anlaşılabilir - anladığım kadarıyla o bir hisse senedi tüccarı
peki, neredeyiz? sadece bir döviz bozdurmamız var, aynı zamanda bir değiş tokuşumuz da var. ve bu arada, bilgi sahibi olarak önceden yazıyor
Zaten ilk sayfanın başını okudum - tıpkı düşüncelerimi kafamdan çıkardığım gibi)) Bunu uzun zamandır uygulamayı planlıyorum))
peki, HE'nin dediği gibi... 30 pip SL ve TP 30.... onur....