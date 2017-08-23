FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 252
GopFX__
Büyükbabanın seçeneklere olan tutkusu diğer forum üyeleri tarafından desteklenmiyor. Piyasanın %10'u köpeği bükemez. bu konu, genç dol........'un varlıklarının anlamını haklı çıkarmaya çalıştığı bankalarda icat edildi. Eidler tüm bu Harvard pisliklerini bir kerede tekrarladı. Eidler'in Leningrad Devlet Üniversitesi'nde fizik bölümü var ve yarı-Masonik bir partileri var. Büyükbabam, pazardaki herhangi bir heh .... ona düşkündü, Gan, dalgalar, fibonacci. Umarım bu da geçer.
Kırmızı da gidebilir. Kim bilir bundan sonra ne olacak.
Şimdiye kadar sadece https://www.mql5.com/en/charts/3746391/gbpusd-h1-e-global-trade
GopFX__
Eidler, fizik öğretmeni misiniz?
oh, bu üç adımda beş kopek için ölçeklenir ....
gösterge doğru olabilir ama stratejinin şamanlaştırılması gerekiyor...
Şimdilik yukarı, ama yavaş, belki de (1.5690)'a kadar ama en az 1.5500'e inecek. Hemen burada ve şimdi satardım!
GopFX__
Peki ne izlemelisiniz?
Eidler bir fizikçi mi? Eidler - Kuantum? ))
aya giriş yok fantezilerinize hiç gerek yok... (paylaş)
giriş sorun değil... çıkış sorun...
Eski, yüklemeyin! İlk olarak, seçeneklerinizi henüz tam olarak anlamadım, evet. Örneğin, prim ve grev ekleyerek seviyelerin hesaplanması anlamında. Ancak opsiyonlar için açık pozisyonların ve hacimlerin temelde handikap için olanlardan farklı olduğunu düşünmüyorum.
Ben bu şekilde görüyorum - aşağıdaki tablolar satım ve alım opsiyonlarının alıcılarının pozisyonlarını göstermektedir. İlki, özünde, oranların dilinde satıcılar (düşüş bekliyor), ikincisi alıcılar (büyümeyi bekliyor). Peki, örneğin, euro'daki aramanın alıcısını ele alalım. Gerçekleştirmek istedikleri grevler, esasen açık faiz veya bugün aktif sözleşmelerin sayısıdır. Hacim - imzalanan toplam sözleşme sayısı.
Resme bakarsanız, aramalardaki 1.17 seviyesi OI'de 1226 arttı. Bu ne anlama geliyor? Bu satın alma sözleşmeleri bu seviyede atıldı - birileri büyüme bekliyor. 1.12 seviyesinden 400 sözleşme kaldırıldı - görünüşe göre süreleri doldu... veya... Genel olarak, bu seviye artık çok ilginç değil... Anlayacak başka ne var?
Bu bağlamda benim için anlaşılmaz olan soru kalır - opsiyon satıcıları bu tabloda nasıl dikkate alınır ve orada hiç dikkate alınırlar mı? Yani satıcılar, tam tersi olaylara güveniyorlar - ne koyma ne de arama yerine getirilecek ve bir prim alacaklar. Ve bize ne veriyor? Eh, net değil ...)) Kim bilir - yansımalara katılın