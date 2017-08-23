FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 28
Yaz
Evet, şubene kimin ihtiyacı var, palyaço, zaten senin taşımalarından kalan son fareler öldü))))
sen ))))))
evet her şey çalışıyor! 12 tahminden 1-2'si işe yaramadı. İşte kronolojik olarak Kanada tahminlerinin teyitleri.
orada olarak Mit bilmiyorum!? onu kısalttı ve onunla yaşadı, orada bir şey yok - belki de zaten vagonları boşaltıyor (((((üzüntü.
Yaz
Ne düşünüyorsunuz, işlem kapanışından bir saat önce DC içinde başka bir hesaba para aktarırsanız, o zaman pozisyon karşısında bir boşluk varsa, DC başka bir ticaret hesabındaki kayıpları kapatmak için parayı yazacak mı? Ve eğer pamm ile başlarsan?
hayır yazmayacak. hesap bir marj çağrısı yaparsa, o kadar. diğer hesaplardaki mevduat dikkate alınmaz. bir DC içinde hesaptan hesaba para transferi farklı zaman alır. Bazıları bir saat içinde, bazıları daha fazla
hayır, buna hakkı yok!
Kanun çerçevesinde bakarsanız, diyelim ki Rusya Federasyonu, o zaman sahip oldukları fonlar pahasına borçları kapatma hakkına sahipler ...
Kim ip böyle yaptı? Riski azaltmak için.
hangi borçlar? Bir hesapta kaç tane var, o kadar çok var ki. diğer hesaplar dikkate alınmaz.
her şeyi yaptı)
hangi borçlar? Bir hesapta kaç tane var, o kadar çok var ki. diğer hesaplar dikkate alınmaz.
her şeyi yaptı)
Hesaptaki paradan fazlasını kaybederseniz, bunlar DC'nin sorunlarıdır. Aslında Alplerin frangı üzerinde bir örnek vardı, kimseye bir şey göstermediler.