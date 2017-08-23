FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 882
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Üçüncü? Ve üçte ikisi - dışarı mı?
hepsi birbirine bağlı - bu saçmalık - sinyal gitti + veya eksi her şeyi kapattı. Geçmişteki nonkas'larda özellikle bir şey gözlemlemedim - onu çarptım. Şimdi bir haber önem kategorisi oluşturmamız gerekiyor! ve hangilerini kapatacağınızı bilin... Ve yeni parti, beyler.
piyasayı izliyorum. (ve bir tür eğlence-fui değil)
Eh, görüyorsun, harika bir kişiliksin... Hiçbir yerde böyle biriyle tanışmadım;)) dikkatli ol, sanki başkasının talihinin altına düşmüşsün)
(((, seçmenler (ornitorenkler) beni en çok sinirlendiren ve hayrete düşüren ((((, kişinin sadece iş parçacığından (genç programcı) şüphe etmesi gerekir) ve sesini yükselten sensin: - hepsi diğer yönde, hemen yuh - şşş dinliyoruz. .. (homodril topuklarını kulaklarının arkasına sıkıştırır ve bağırır - manastıra gideceğim).
harrier, şefi bekleyerek aklı başına geldi:
Üçüncü? Ve üçte ikisi - dışarı mı?
Tüccar havuzu şimdi bir rakun havuzu mu? Orada, Yusuf Amca'nın da aslanlı leoparları var - bu artık alakalı değil mi?
Eh, burada Evra yola çıktı ..................
harrier, şefi bekleyerek aklı başına geldi:
Ve seçmen kim ve kim konuştu?)))))) Uzun zamandır forumdasın ama bir şey bilmiyorum
kimse bir yere düşüp sensiz gitmeyecek! vagon geldi!
Tekerlekli Che, uçmadı mı?