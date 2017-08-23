FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 586
en değersizleri şefte:
FOMC raporunu doğru bir şekilde tercüme ettiyseniz. İngilizceyi kötü biliyorum. İşte ilginç bulduklarım:
Komite, daha fazla ilerleme kaydedilmesine rağmen , federal fon oranı için hedef aralığında bir artışı haklı çıkaran ekonomik koşulların henüz karşılanmadığı sonucuna varmıştır. Komisyon üyeleri genel olarak, hedefe yönelik menzil artışının uygulanıp uygulanmamasına karar vermeden önce Outlook hakkında daha fazla bilginin gerekli olacağı konusunda hemfikirdi. Ancak bir üye, bu toplantıda bu adımı atmaya istekli olduğunu belirtti, ancak hedef aralığı yükseltme kararını doğrulamak için daha fazla veri beklemeye istekliydi.
İşte buradayım, örneğin, çizimlerle hemen bir şeyler verip neden böyle düşündüğümü açıklarsam ... Bunu kim yapıyor ... Neredeyse hiç kimse ... Herkes kendini akıllı görüyor))))
ilgilenen var mı
sürekli sadece Strange'e soruluyor - "nereden aldın / sattın, ne için? İçeridekiler nereden geldi? Ve bana hazır bir kase ver ..." vb.
FOMC raporlarında ne olduğunu Rusça olarak daha iyi yayınlayın.
Hepsi bu üyenin suçu...
Bu arada, sınırın bulunduğu bölge - Kanada haberlerinden önce oraya yarın veya Cuma günü gidebiliriz (ve muhtemelen gideceğiz).
işte gittiler.
Satışlar olduğu varsayımımı doğruladı)
Bu yüzden sadece yükseltmek istiyor , ancak bazı ek verilere ihtiyaç var.