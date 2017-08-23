FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 238

GopFX __ :
Anlamıyorum - ne okumalıyım? kendi rendeleriniz mi? ))
neden rende? Strange okuma ile en üst düzeyde müzakereler)
 
stranger :
Sevdiğim şey, kimsenin hangi fiyattan alıp satacağını söyleyememesi, ancak NE ZAMAN - istediğiniz kadar )))
Bugün satılan 11.000 sözleşmeye ulaşabileceğimizi düşünüyor musunuz? (saç tokası ile olabilir)

Teşekkür ederim!
 
new-rena :
ve neden - öyle hatırlıyorum - herkesi bir fırçanın altına koyuyor ve ben ayrı ayrı - hepsi bu kadar maydanoz))
 
stranger :

Evet, tahmin ettiğinizden beri orada değil - iki, ben kendim böyle değildim?)

1.12'nin üzerinde kendimi tuzlayacağım. Satış varsa.


belki 1.17 daha iyi görünüyor?


Teşekkür ederim!
 
GopFX __ :
ve neden - öyle hatırlıyorum - herkesi bir fırçanın altına koyuyor ve ben ayrı ayrı - hepsi bu kadar maydanoz))
ona daha sık sorarsanız) size çok daha fazlasını anlatabilir. ama gereğinden fazla bilgi vardı. zaten bir şey yaptın mı?
 

ornitorenkler her zaman C.U.'yu bekliyor gibi görünüyor. (değerli talimatlar) yukarıdan! ^

PS)))))))))) PS)))))) Platypusları burnundan yönlendirmek uygundur! (burunlar rahat - birkaç parçaya yapışabilirsiniz)

 
new-rena :
ona daha sık sorarsanız) size çok daha fazlasını anlatabilir.
havasında iyi STE))

yeni-rena :
ama gereğinden fazla bilgi vardı. zaten bir şey yaptın mı?
tam olarak nerede? İncil'de? iyi Duc 300 sayfanın hala master edilmesi gerekiyor. Ayrıca İngilizce olarak ... Ben de sordum - raporda sadece birkaç rakam varsa 300 sayfada ne tür bir erteleme olabilir ...? Bu kitap okumaya değer mi? bence sahte...

İş listem şu ana kadar PDF ayrıştırıcısını akla getirmeye dayanıyordu. Bugün anladım - neredeyse bitirdim. Biraz kaldı.
 
GopFX __ :
havasında iyi STE))

pako da öyle. C-Sharp'ta bir şey vardı. etrafa sormak
 
new-rena :
pako da öyle. C-Sharp'ta bir şey vardı. etrafa sormak
Ben buna alışığım. Dün ne yazdığını neden bilmiyorsun? ))
 
GopFX __ :
Ben buna alışığım. Dün ne yazdığını neden bilmiyorsun? ))

Kendi yolumda düşündüm, Strange bir şekilde farklıydı. Bir gün notlara geri döneceğim ve sonuçları karşılaştıracağım.

Fark küçük - raporları anlattı ve siteyi ayrıştırdım ...

