FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 238
Anlamıyorum - ne okumalıyım? kendi rendeleriniz mi? ))
Sevdiğim şey, kimsenin hangi fiyattan alıp satacağını söyleyememesi, ancak NE ZAMAN - istediğiniz kadar )))
Teşekkür ederim!
neden rende? Strange read ile en üst düzeyde müzakereler)
Evet, tahmin ettiğinizden beri orada değil - iki, ben kendim böyle değildim?)
1.12'nin üzerinde kendimi tuzlayacağım. Satış varsa.
belki 1.17 daha iyi görünüyor?
Teşekkür ederim!
ve neden - öyle hatırlıyorum - herkesi bir fırçanın altına koyuyor ve ben ayrı ayrı - hepsi bu kadar maydanoz))
ornitorenkler her zaman C.U.'yu bekliyor gibi görünüyor. (değerli talimatlar) yukarıdan! ^
PS)))))))))) PS)))))) Platypusları burnundan yönlendirmek uygundur! (burunlar rahat - birkaç parçaya yapışabilirsiniz)
ona daha sık sorarsanız) size çok daha fazlasını anlatabilir.
ama gereğinden fazla bilgi vardı. zaten bir şey yaptın mı?
İş listem şu ana kadar PDF ayrıştırıcısını akla getirmeye dayanıyordu. Bugün anladım - neredeyse bitirdim. Biraz kaldı.
havasında iyi STE))
tam olarak nerede? İncil'de? iyi Duc 300 sayfanın hala master edilmesi gerekiyor. Ayrıca İngilizce olarak ... Ben de sordum - raporda sadece birkaç rakam varsa 300 sayfada ne tür bir erteleme olabilir ...? Bu kitap okumaya değer mi? bence sahte...
pako da öyle. C-Sharp'ta bir şey vardı. etrafa sormak
Ben buna alışığım. Dün ne yazdığını neden bilmiyorsun? ))
Kendi yolumda düşündüm, Strange bir şekilde farklıydı. Bir gün notlara geri döneceğim ve sonuçları karşılaştıracağım.
Fark küçük - raporları anlattı ve siteyi ayrıştırdım ...