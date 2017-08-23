FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 398
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve neyi yakıyoruz? 20. escho henüz gelmedi ve sınırlarınız havadayken ve ben zaten uzun süredir ayda bir kazancım var)
ve neyi yakıyoruz? 20. escho henüz gelmedi ve sınırlarınız havadayken ve ben zaten uzun süredir ayda bir kazancım var)
3202 alanlar da en fazla kar etti zaten ben yapamam))))
Ve poundu doğrudan bir ganimet kürekle satanlar kürek çekiyor)))
Hepsi senin için. Anlaşmanın giriş noktasını bile belirtemiyorsun, gerisi hakkında sessizim.
Ama akşamları farklı tam Mui Ne hakkında birkaç sayfa için Sensei ile rant yapmak - bu istediğiniz kadar)
3202 alanlar da en fazla kar etti zaten ben yapamam))))
Ve poundu doğrudan bir ganimet kürekle satanlar kürek çekiyor)))
Hepsi senin için. Anlaşmanın giriş noktasını bile belirtemiyorsun, gerisi hakkında sessizim.
tamam) pipse merhaba de)
tamam) pipse merhaba de)
tamam) pipse merhaba de)
tamam) pipse merhaba de)
tamam) pipse merhaba de)
Altın ile belirlemek gerekliydi, soru olmazdı.
Yani adlandırdığınız her şey, tüm işlemler geçmişte kaldı. Pipiniz yok, hiçbir şeyiniz yok. Ve HİM ile iletişim kurmaya başladığınızda, bir tımarhaneden kaçanların diyaloğu gibi görünüyor, elin kendisi telefona uzanıyor 103'ü tuşluyor ...
Altın ile belirlemek gerekliydi, soru olmazdı.
pjknjd
altın seni dinledi ve pazartesi düştü - inanılmaz
sonra gerçek büyüdü
Yani adlandırdığınız her şey, tüm işlemler geçmişte kaldı. Pipiniz yok, hiçbir şeyiniz yok. Ve HİM ile iletişim kurmaya başladığınızda, bir tımarhaneden kaçanların diyaloğu gibi görünüyor, elin kendisi telefona uzanıyor 103'ü tuşluyor ...
strenzh, peki, neden Rena ile tartışıyorsun - peki, sen iyi bir tüccarsın, kimse tartışmıyor, ama senin gibi, muhtemelen kimse nasıl olduğunu bilmiyor,
algoritmik ticaretin yaşama hakkı vardır - herkes elinden gelenin en iyisini yapar
strenzh, peki, neden Rena ile tartışıyorsun - peki, sen iyi bir tüccarsın, kimse tartışmıyor, ama senin gibi, muhtemelen kimse nasıl olduğunu bilmiyor,
algoritmik ticaretin yaşama hakkı vardır - herkes elinden gelenin en iyisini yapar