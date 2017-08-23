FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 417

Yeni yorum
 
Bicus :

Onlar. potansiyel şerit olmayanlar şu koşula sahip olmalıdır

CloseOrder Kar < 0 ise .

doğru mu anladım

))))))))

Hayır, eksiyi sonuna kadar tutmanız gerekiyor!

yeni-rena :
Funtik nihayet bugün biraz eğlenecek

sen değil)

 
Tüm saçmalık ... Romka'nın ücretli sohbetinde oturduğumu hatırlıyorum - ve olan buydu:

 
Ah, gözleme - o program değil. İşte burada:

 
stranger :

sen değil)

İyi. Hadi izleyelim)
 
Teacher :
Ah, gözleme - o program değil. İşte burada:

Ahh. Bunun efsanesi bu(?):


 
new-rena :

Ahh. Bunun efsanesi bu(?):


Bu bir ipucu. Hikaye henüz gelmedi
 
Teacher :
Bu bir ipucu. Hikaye henüz gelmedi

Dengeye göre, peri masalı olmadan her şey açıktır. Al/Geyik - 1/50 )))

Devam edin lütfen.

 
stranger :

En mantıklı okuma)

Barabashkin, okuyun, pişman olmayacaksınız)))

Beğenmedim.
 
Karputov Vladimir :
Beğenmedim.
Vladimir, forumu bizim için düzelt lütfen.
 
new-rena :
Vladimir, forumu bizim için düzelt lütfen.
Ve daha ayrıntılı olarak, gerçekler ve rakamlarla, yapabilir misiniz?
1...410411412413414415416417418419420421422423424...1996
Yeni yorum