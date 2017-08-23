FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 570

Nikolai Romanovskyi :
Meslektaşlarım, cme'den gelen bültende unch kelimesinin ne anlama geldiğini bana kim söyleyebilir?
ilk balık tutma yeri:

 
vaz :
Bütün bir dağı sular altında bıraktılar. Evra başarıyla tuzlandı. Audi alımları biraz üzdü. inatla düşer
Ve acele etmeyin ve zamanınız yok) Hala dalması gerekiyor) Ama satmam, burada biri var)
 
Lesorub :

6C ve USDCAD fiyatları nasıl karşılaştırılır?

euro ve sterlin fiyatı deltozerdeki EURUSD ve GBPUSD fiyatlarına yaklaşık olarak karşılık geliyorsa, o zaman ay ve şef yoktur...

balıkçılar, SOS!!!

1/6C

Ve sadece harrier ve şef değil ... Aynı zamanda yen ve Meksika pesosu)

 
lactone :

1/6C

Ve sadece harrier ve şef değil ... Aynı zamanda yen ve Meksika pesosu)

neden o zaman euro ve sterlin sıkılıyor?
 
lactone :

1/6C

Ve sadece harrier ve şef değil ... Aynı zamanda yen ve Meksika pesosu)

Sen ona Meksika pesosunu göster))))
 
stranger :
Sen ona Meksika pesosunu göster ))))
sonsuza kadar paspas yasakları için!
 
stranger :

strenzh, kimin spekülatör olup kimin olmadığı belirlendiği için?

başka bir forumda şunu yazıyorlar - gönüllü olarak yapılan itiraflara göre ...

Bu doğru ?

 

kısa kivi ve audi - tırtıl için çıplak bir ganimet ile tarlada koş)

quive çoktan düştü

audi için uğraşma zamanı

bu, İlya'nın euroyu açığa çıkarma planıyla tutarlı


 
Lesorub :
neden o zaman euro ve sterlin sıkılıyor?

Acemi tüccarlar için görev:


1)

EUR/USD ve USD/CAD

Bu durumların her birinde temel para birimi nedir?

2)

Aşağıdaki döviz çiftleri grupları arasındaki farkları bulun:

EUR/USD , GBP/USD, NZD/USD ve USD/CAD, USD/CHF, USD/ZAR

