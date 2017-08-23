FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 570
Meslektaşlarım, cme'den gelen bültende unch kelimesinin ne anlama geldiğini bana kim söyleyebilir?
ilk balık tutma yeri:
Bütün bir dağı sular altında bıraktılar. Evra başarıyla tuzlandı. Audi alımları biraz üzdü. inatla düşer
6C ve USDCAD fiyatları nasıl karşılaştırılır?
euro ve sterlin fiyatı deltozerdeki EURUSD ve GBPUSD fiyatlarına yaklaşık olarak karşılık geliyorsa, o zaman ay ve şef yoktur...
balıkçılar, SOS!!!
1/6C
Ve sadece harrier ve şef değil ... Aynı zamanda yen ve Meksika pesosu)
Sen ona Meksika pesosunu göster ))))
strenzh, kimin spekülatör olup kimin olmadığı belirlendiği için?
başka bir forumda şunu yazıyorlar - gönüllü olarak yapılan itiraflara göre ...
Bu doğru ?
kısa kivi ve audi - tırtıl için çıplak bir ganimet ile tarlada koş)
quive çoktan düştü
audi için uğraşma zamanı
bu, İlya'nın euroyu açığa çıkarma planıyla tutarlı
neden o zaman euro ve sterlin sıkılıyor?
Acemi tüccarlar için görev:
1)
EUR/USD ve USD/CAD
Bu durumların her birinde temel para birimi nedir?
2)
Aşağıdaki döviz çiftleri grupları arasındaki farkları bulun:
EUR/USD , GBP/USD, NZD/USD ve USD/CAD, USD/CHF, USD/ZAR