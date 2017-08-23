FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 206
bu yüzden ayı kapatmasına izin ver
ve orada .... asıl şey yerinde durmak değil.
Yine de, ay sonunda 1.54'ten 1.58'e gitmem gerektiğini görüyorum. en eski forumumuz ne diyecek?
İnternette bu tür yığınlar var, hatta ücretsiz)
her g İnternet'te ... toplu olarak! Astarı sordum)) Okuma var mı?
Sahip değilim. Resim hakkında yazdım, bak ne var)
günlük hacimler
http://www.hotspotfx.com/products/hotspot_volumes.jsp
http://www.hotspotfx.com/pdfs/volume/2015%20June%20Hotspot%20Monthly%20Statistics.pdf
mm sorusuna
http://www.hotspotfx.com/pdfs/press/market-maker-standards-press-release.pdf
Kuzeye yakın seviyeler, Strange tarafından yayınlanan "primer" e göre hesaplanır. Ben çizdim, burada yayınlamayacağım. "Dürtü" de Tarabanov'un bir ekranı var, belki kim olduğunu bu başlıktan anlarsınız.
Her şey çok daha kolay
11.000 sözleşme euro üzerinden satışa sunuldu.