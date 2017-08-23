FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 206

bu yüzden ayı kapatmasına izin ver

ve orada .... asıl şey yerinde durmak değil.

 
Evgenya1 :
Yine de, ay sonunda 1.54'ten 1.58'e gitmem gerektiğini görüyorum. en eski forumumuz ne diyecek?
Bir mağarada taşlanmış yatarken ne diyecek)))
 
new-rena :
İnternette bu tür yığınlar var, hatta ücretsiz)
her g İnternet'te ... toplu olarak! Astarı sordum)) Okuma var mı?
 
GopFX __ :
her g İnternet'te ... toplu olarak! Astarı sordum)) Okuma var mı?
Sahip değilim. Resim hakkında yazdım, bak ne var)
 
new-rena :
Sahip değilim. Resim hakkında yazdım, bak ne var)
Pihalka! Buna rağmen ne denir? Nereye bakmalı?
 

günlük hacimler

http://www.hotspotfx.com/products/hotspot_volumes.jsp

http://www.hotspotfx.com/pdfs/volume/2015%20June%20Hotspot%20Monthly%20Statistics.pdf

mm sorusuna

http://www.hotspotfx.com/pdfs/press/market-maker-standards-press-release.pdf

Hotspot
  • kw
  • fx.cboe.com
Hotspot brings the powerful benefits of an independent, transparent ECN marketplace structure to institutional foreign exchange trading. These benefits include full depth-of-book view, centralized price discovery, direct and anonymous market access, instantaneous trading on live, streaming prices and robust real-time pricing, benchmark, and reference data. For hedge funds, commodity trading advisors (CTAs), corporate treasuries, and institutional asset managers, Hotspot FX's FX ECN model provides full market transparency and greater control of the trading process, enabling better trade execution and lower execution costs.
new-rena :
Kuzeye yakın seviyeler, Strange tarafından yayınlanan "primer" e göre hesaplanır. Ben çizdim, burada yayınlamayacağım. "Dürtü" de Tarabanov'un bir ekranı var, belki kim olduğunu bu başlıktan anlarsınız.
Her şey çok daha kolay
 
pako :
Her şey çok daha kolay
TAMAM
 
11.000 sözleşme euro üzerinden satışa sunuldu.
 
stranger :
11.000 sözleşme euro üzerinden satışa sunuldu.
Bu, Pazartesi sabahı keskin bir yukarı yönlü harekete işaret ediyor... EVET!
